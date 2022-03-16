Таліби заборонили іноземні серіали

- 16.03.2022 15:45
Таліби заборонили іноземні серіали

Рух "Талібан" заборонив показ будь-яких іноземних серіалів в Афганістані

Рух Талібан офіційно заборонив показ в Афганістані будь-яких іноземних серіалів. Про це у п'ятницю, 18 березня повідомив учасник зустрічі мовників.

Зустріч культурної комісії талібів та співробітників міністерства у справах заборони з представниками афганських мовників відбулася у четвер.

"Таліби чітко сказали припинити показ будь-яких іноземних серіалів, перекладених на дари та пушту", - повідомив один із учасників зустрічі. Таліби зазначили, що у разі порушення заборони не ухвалять жодних виправдань, додав співрозмовник.

За словами джерела агентства, заборона на іноземні серіали рівнозначна припиненню телевізійного мовлення. «В Афганістані немає кіноіндустрії, і немає жодного серіалу чи фільму, який міг би замінити іноземні. Це обмеження означає, що потрібно вимкнути телевізори», - сказав він.

У грудні минулого року Міністерство ісламської орієнтації терористичного руху "Талібан" затвердило нові правила, згідно з якими в Афганістані тепер не можна слухати музику в машинах. Вказівка ​​існує письмово, її положення доведені до водіїв. Окрім цього, тепер заборонено возити у машинах жінок без хіджабу.

 

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: таліби новини, заборона кіно Афганістан талібан

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Кулеба показав руїни театру в Маріуполі та запитав, як після цього можна вести бізнес із Росією? 16 березня внаслідок чергового бомбардування у Маріуполі було знищено драматичний театр, у якому
- 19.03.2022 17:51
У Росії зростає попит на антидепресанти ситуація в Україні викликали різке зростання попиту на антидепресанти в Росії
- 19.03.2022 16:43
Кредитні канікули під час війни В Україні оголосили кредитні канікули до кінця війни
- 19.03.2022 14:53
На Буковині судитимуть жительку Миколаївщини за переправлення чоловіка через кордон у коробці Під час проходження перевірки вказаного транспортного засобу
- 19.03.2022 14:16
Жителям України треба розпочати рейкову війну проти окупантів Знімати рейки, розкручувати, знімати заглушки, псувати всі дроти, всю систему забезпечення
- 17.03.2022 17:41
США схвалили припинення торговельних відносин з Росією та Білорусією На підтримку ініціативи висловилися 424 конгресмени, вісім виступили проти. Тепер законопроект має розглянути Сенат.
- 17.03.2022 15:58
Допомога біженцям України
- 16.03.2022 13:26
Байден попередить Китай про відповідальність за підтримку Росії Байден попередить голову КНР Сі Цзіньпіна про відповідальність за підтримку Росії
- 16.03.2022 01:02
Російська армія намагалася штурмувати Харків із боку П'ятихаток Українська армія відбила наступ і відкинула ворога до колишніх позицій.
- 15.03.2022 15:38
На Google подали до суду за упереджене ставлення до темношкірих Колишня співробітниця Google подала до суду за упереджене ставлення до темношкірих у компанії
- 14.03.2022 22:56

Всі новини