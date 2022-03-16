



Таліби заборонили іноземні серіали - 16.03.2022 15:45

Рух "Талібан" заборонив показ будь-яких іноземних серіалів в Афганістані

Рух Талібан офіційно заборонив показ в Афганістані будь-яких іноземних серіалів. Про це у п'ятницю, 18 березня повідомив учасник зустрічі мовників.

Зустріч культурної комісії талібів та співробітників міністерства у справах заборони з представниками афганських мовників відбулася у четвер.

"Таліби чітко сказали припинити показ будь-яких іноземних серіалів, перекладених на дари та пушту", - повідомив один із учасників зустрічі. Таліби зазначили, що у разі порушення заборони не ухвалять жодних виправдань, додав співрозмовник.

За словами джерела агентства, заборона на іноземні серіали рівнозначна припиненню телевізійного мовлення. «В Афганістані немає кіноіндустрії, і немає жодного серіалу чи фільму, який міг би замінити іноземні. Це обмеження означає, що потрібно вимкнути телевізори», - сказав він.

У грудні минулого року Міністерство ісламської орієнтації терористичного руху "Талібан" затвердило нові правила, згідно з якими в Афганістані тепер не можна слухати музику в машинах. Вказівка ​​існує письмово, її положення доведені до водіїв. Окрім цього, тепер заборонено возити у машинах жінок без хіджабу.

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