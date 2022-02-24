



На украинско-польской границе образовались очереди - 24.02.2022 17:17

На украинско-польской границе на автомобильных и пешем пунктах пропуска в Шегине образовались большие очереди на выезд из Украины 24 февраля, сообщает корреспондент Радио Свобода.

По данным Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины-Западная граница, есть оживление движения из Украины в пунктах пропуска «Грушев», «Рава-Русская», «Краковец», «Шегини», «Смельница» на границе с Польшей. На каждом из пунктов пропуска – от 80 до 230 легковушек, сообщает корреспондент Радио Свобода.

«Больше всего машин – в пунктах пропуска «Шегини» и «Краковец». На пешем переходе в "Шегине" стоит более 200 человек в очереди. Мы увеличили количество персонала и также работает смежная сторона над ускорением пересечения границы. На въезд в Украину очередей совершенно нет. Есть много женщин с детьми, пожилые люди», – сказала Радио Свобода Александра Кучковская, офицер прессслужбы Карпатского пограничного отряда.

Ситуация в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, наблюдается увеличение интенсивности движения через пункты пропуска. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется в установленном порядке, в соответствии с действующим законодательством.

Пока никаких ограничений по выезду граждан Украины за границу, за исключением определенных законодательством случаев, нет. Местами возникают технические задержки в работе баз данных ГНСУ, таможни, а также на сопредельной стороне, информирует корреспондент Радио Свобода.

На границе со Словакией около двух автомобильных пунктов пропуска находятся примерно по 70-80 автомобилей.

Пересечения границы в Венгрию в пяти пунктах пропуска ожидают почти 300 автомобилей.

Выезда в Румынию в трех пунктах пропуска ожидают своей очереди более 350 легковых авто.

Украинские танки в защите Мариуполя, 24 февраля 2021 года



Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения после нового вторжения России. 24 февраля Украина также разорвала дипломатические отношения с Россией, закрыла воздушное пространство для самолетов гражданской авиации из-за «высоких рисков».

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Донбассе после обращения о военной помощи со стороны группировок ДНР/ЛНР, которые он перед тем признал.

Несмотря на прямое вторжение, Кремль отрицает намерения оккупации Украины. Российские официальные ведомства почти не комментируют ситуацию вокруг вторжения, не реагируя на заявления украинской стороны о возможных потерях среди российских военных и захвате нескольких российских военнослужащих в плен.

24 февраля Кремль повторил предварительное заявление Путина о том, что целью вторжения является «демилитаризация и денацификация Украины».

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