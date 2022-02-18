Психолог назвала найкращі подарунки для чоловіків- 21.02.2022 16:03
Психолог, письменник, експерт із роботи зі свідомістю та мисленням людини Інна Головина розповіла, як подарунки чоловікампов'язані з гендерними стереотипами. Крім того, у розмові експерт назвала найкращі варіанти презенту на День народження або іншу дату.
Фахівець зазначила, що у сучасному світі відбувається зміна гендерних стереотипів та правил поведінки для представників різних статей. «Але проте в СНД чоловіки, як і раніше, багато в чому пов'язують мужність з можливістю і здатністю подарувати дівчині дорогий подарунок. При цьому не кожен почуватиметься комфортно, якщо дівчина подарує на свято не менш дорогий презент», — пояснила Головина.
Щоб уникнути незручної ситуації, фахівець порадила дарувати подарунок чоловікові, спираючись на його інтереси. Наприклад, як презент можна вибрати щось, пов'язане з його хобі. Вдалим варіантом також стане подарунок, пов'язаний із проведенням спільного цікавого дозвілля. А також тематичний подарункуовий сертифікат.
Раніше найнебажанішим подарунком чоловікам на Новий рік назвали шкарпетки.
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