



Чим небезпечні для автомобіля мийки самообслуговування - 21.12.2021 11:18

Миття автомобіля все частіше відбувається не на стаціонарних комплексах руками найманих робітників, а на спеціальних майданчиках, де автомобіль миється роботом або самим власником. Це не лише дешевше, а й швидше. Проте такий сервіс теж має свою негативну специфіку, про яку підприємці не розповідають. З подробицями – портал «АвтоПогляд».

На запитання «де помити машину» у містах та містечках по всій країні дедалі частіше чутно відповідь – на «самомийці». По-перше, це значно дешевше, припилений седан або хетчбек, можна облагородити всього за 100 рублів, а по-друге, стократ швидше. При певній вправності можна вкластися в 15 хвилин, що втричі оперативніше, ніж на традиційному комплексі. Такий тандем переваг, природно, розгорнув ринок споживачів у бік мийок самообслуговування. Але ж у них є дуже неприємний секрет.

Все таємне одного разу обов'язково стане явним — сперечатися із цим постулатом ніхто не буде. Інша річ, що часу на відкриття секрету може знадобитися чимало. Часу та уваги до деталей. Так сталося і у разі миття самообслуговування, а якщо точніше — з роботизованим варіантом послуги. А відкрився секрет і на шиномонтажі, причому — вимушеному.

Багато сучасних автомобілів оснащені датчиками тиску в шинах, які найчастіше виходять з ладу не через поломку електроніки або батареї, що сів, а через знос гумового ніпеля. Реагенти, ясна річ, «спритність» шиномонтажників та інші елементи міської експлуатації, звичайно, мають місце бути, але чому ж так швидко «старіє» та «дубеє» гумка? І чомусь деякі «представники цеху» виходжують по 10 років, а інші — рік-два від сили, хоча «проживають» на одній вулиці. Виявляється, винний господар. Вірніше, його вибір автомийки.

Справа в тому, що регулярно відвідувати «лазневий комплекс» будуть лише в одному випадку — якщо він швидко та якісно справляється зі своїм прямим обов'язком. А досягти цього можна виключно за допомогою дієвих шампунів.

Йдеться про дбайливе поводження в такому разі вже не йде — потрібен максимально агресивний склад, який змиє бруд, що прикипіл, і зробить це з першого разу. Кожен власник мийки це чудово розуміє, а й, як підприємець, в економіці тямить, тому купує недорогі, але жорсткі шампуні, які не тільки змивають бруд, але й фактично спалюють численні гумові вироби, з яких складається автомобіль. Ущільнювачам та ніпелям дістається особливо сильно, адже вони спочатку виготовлені з м'якої гуми.

Так, два автомобілі, що проживають в одному будинку, один з яких «мився» найчастіше на дачі «природобезпечним» шампунем, а інший — на міському автоматизованому мийці, показали діаметрально протилежні результати: ніпелі на першому навіть через п'ять років чудово почуваються і не вимагають заміни, а на другому постійно горить датчик спущених коліс, причому покришки та диски не дають приводів для занепокоєння.

Шиномонтаж, де були замінені ніпелі, показав, що «основи» датчиків висохли і полопалися, гума задубіла, хоча вузлам не більше п'яти років, могли б ще ходити і ходити. На улюблене російське питання «хто винен» була отримана проста відповідь: не ви перший - не ви останній, подумайте про зміну автомийки - собака заритий саме там. Ось тобі, бабусю, і Юр'єв день, промайнуло в голові на шляху до каси.

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