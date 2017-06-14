ЗНО 2017 по физике 14 06 2017- 14.06.2017 09:19
ЗНО по физике состоится сегодня, 14 июня. В Черновцах будет работать сегодня два пункта тестирования - в лицее №4 и и в общеобразовательной школе №24.
Напомним, что участники тестирования, как и прежде, должны иметь при себе сертификат, указанный в нем документ, удостоверяющий личность (оригинал), а также приглашение-пропуск. Если один из вышеперечисленных предметов отсутствует, то абитуриенту запретят участвовать в ЗНО.
Доступ в пункты тестирования традиционно открывается в 10:15 и будет открыт до 10:50. Ровно в 11:00 участники приступят к выполнению заданий тестирования по физике. Можно при себе иметь две-три ручки насыщенного черного цвета и, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой. Любые технические устройства, рукописи, средства хранения и передачи информации и прочие гаджеты запрещены. Разрешается иметь при себе слузовой аппарат, глюкометр либо другие медицинские приспособления, однако об этом заранее стоит предупредить инструктора в пункте тестирования.
Ответы на ЗНО 2017 по физике будут вскоре на нашем сайте.
Отметим, что ранее уже были опубликованы правильные ответы на ЗНО 2017 по ряду предметов, а именно - украинскому языку и литературе, немецкому, французскому, испанскому, а также английскому языкам, по математике, истории Украины, русскому языку, биологии и географии.
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