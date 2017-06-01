Ответы на ЗНО 2017 по математике- 01.06.2017 13:12
31 мая украинские абитуриенты сдавали тестирование по математике, которое будет учтено в документе о полном среднем образовании как результат государственной итоговой аттестации.
Отметим, что экспертная комисия уже установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по математике, с которыми можно ознакомиться ниже.
Напомним, уже известны правильные ответы на ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе,иностранным языкам (французскому, немецкому и испанскому), а также по английскому языку.
Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования 14 июня проведет заседание, в ходе которого будет определено пороговое значение "сдал/не сдал" по математике. До 15 июня планируется также разместить результаты тестирования по математике на информационных страницах участников ЗНО 2017.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 01.06.2017 16:35
- 01.06.2017 15:34
- 01.06.2017 15:05
- 01.06.2017 14:03
- 01.06.2017 13:41
- 01.06.2017 11:41
- 01.06.2017 10:52
- 01.06.2017 10:24
- 01.06.2017 10:03
- 01.06.2017 09:18