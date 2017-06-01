



Ответы на ЗНО 2017 по математике - 01.06.2017 13:12

31 мая украинские абитуриенты сдавали тестирование по математике, которое будет учтено в документе о полном среднем образовании как результат государственной итоговой аттестации.

Отметим, что экспертная комисия уже установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по математике, с которыми можно ознакомиться ниже.

Напомним, уже известны правильные ответы на ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе , иностранным языкам (французскому, немецкому и испанскому), а также по английскому языку .

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования 14 июня проведет заседание, в ходе которого будет определено пороговое значение "сдал/не сдал" по математике. До 15 июня планируется также разместить результаты тестирования по математике на информационных страницах участников ЗНО 2017.

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