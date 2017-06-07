



Ответы на ЗНО 2017 по русскому языку - 07.06.2017 10:16

Накануне, 6 июня, украинские абитуриенты сдавали тестирование по русскому языку в рамках основной сессии ЗНО 2017.

Как отмечается, в Черновцах тесты по русскому языку сдавали всего 10 человек, в то время как зарегистрировалось для прохождения ЗНО 15 участников. Уже появились правильные ответы на тестирование 2017 по русскому языку, с которыми вы можете ознакомиться ниже.









Стоит отметить, что на выполнение 51 задания теста отводилось ровно 150 минут. В аттестат выпускника данный результат тестирования будет учтен как результат государственной итоговой аттестации по русскому языку как предмету на выбор.

Так, максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста, равно 88 баллов.

Отметим, что в Украине уже прошло ЗНО 2017 по ряду предметов, на которые уже имеются ответы - украинскому языку и литературе , немецкому, французскому, испанскому , а также английскому языкам, по математике и истории Украины .

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