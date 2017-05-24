



Ответы на ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе - 24.05.2017 14:34

23 мая в Украине стартовала основная сессия ЗНО 2017. Открывало основную сессию общеобязательное для украинских абитуриентов и выпускников тестирование по украинскому языку и литературе. Отметим, что результаты участников обещают объявить до 15 июня, тогда же будет озвучен пороговый балл по данному предмету. В то же время, оценить свои возможности можно уже сейчас: появились правильные ответы на ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе.

Напомним, что для выпускников 11-х классов тестирование по данному предмету будет учитываться в качестве государственной итоговой аттестации. Будет оцениваться первый блок заданий - по украинскому языку, и результат для аттестата будет пересчитан по 12-балльной шкале.

Ниже предлагаем ознакомиться с правильными ответами тестирования по украинскому языку и литературе 2017:













Отметим, что задание № 42 во всех тестовых тетрадях не имело однозначного ответа, что отображено в таблице. Это означает, что ответ на это задание не повлияет на окончательный результат тестирования.

Данные ответы были утверждены на заседаниях предметных профессиональных комиссий по украинскому языку и украинской литературе при Украинском центре качества образования 23 мая 2017 года.

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