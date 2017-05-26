



Ответы на ЗНО 2017 по иностранным языкам - 26.05.2017 15:12

Украинские абитуриенты уже сдали тестирование по четырем предметам в рамках основной сессии ЗНО 2017. Отметим, что первым предметом был украинский язык и литература 23 мая. Три иностранных языка - предмет на выбор - выпускники и желающие поступить в вузы в нынешнем году - сдавали в один день, 25 мая. Это немецкий, французский и испанский языки.

Отметим, что уже известны правильные ответы по этим предметам. Ниже вы можете ознакомиться с ответами на задания с 1 по 42 по трем предметам.



Правильные ответы на ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе смотрите здесь

Тестирование по трем иностранным языкам имеет примерно одинаковую структуру. За правильные ответы на все вопросы максимально можно получить 56 тестовых баллов.

Правительные ответы на ЗНО 2017 по испанскому языку:





Правильные ответы ЗНО 2017 по немецкому языку:









Правильные ответы ЗНО 2017 по французскому языку:





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