



Ответы на ЗНО 2017 по биологии - 09.06.2017 11:38

8 июня украинские абитуриенты писали тестирование по биологии в рамках основной сессии ЗНО 2017. Даный предмет является предметом по выбору, и результат будет вписан в документ о полном среднем образовании как результат государственной итоговой аттестации по биологии.



Отметим, что общеобязательным для всех украинских выпускников является ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе, и результат части, где представлены задания по украинскому языку, является результатом ДПА по данному предмету, и идет в аттестат. Второй обязательный предмет государственной итоговой аттестации абитуриенты сдавали на выбор также в форме внешнего независимого тестирования - это могла быть математика либо история Украины, в зависимости от выбранного профиля высшего образования.

Ниже представлены правильные ответы тестирования ЗНО 2017 по биологии:









Так, согласно выводам предметной профессиональной комиссии, в задании №33 по условиям генетической задачи однозначного ответа нет. Поэтому любой ответ на это задание не повлияет на итоговый результат ЗНО 2017 по биологии.

Отметим, что ранее уже были опубликованы правильные ответы на ЗНО 2017 по ряду предметов, а именно - украинскому языку и литературе , немецкому, французскому, испанскому , а также английскому языкам, по математике , истории Украины и русскому языку .

Платиновая Буковина

Всі новини