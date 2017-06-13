



Ответы на ЗНО 2017 по географии - 13.06.2017 10:51

Тестирование по географии в рамках основной сессии ЗНО 2017 состоялось вчера, 12 июня. Так, уже сегодня известны правильные ответы на данный тест, с которыми вы можете ознакомиться ниже. Уже завтра, 14 июня, состоится тестирование по физике, и завершит основную сессию ЗНО 2017 тестирование по химии, намеченное на 16 июня.

На выполнение 58 заданий, представленных в четырех формах, участникам ЗНО по географии было выделено 150 минут. При правильных ответах на все задания ЗНО 2017 по географии участники могут набрать 92 тестовых балла.

Отметим, что ранее уже были опубликованы правильные ответы на ЗНО 2017 по ряду предметов, а именно - украинскому языку и литературе , немецкому, французскому, испанскому , а также английскому языкам, по математике , истории Украины , русскому языку и биологии .

Напомним, что ознакомившись с ответами, можно примерно подсчитать, сколько удалось набрать баллов за тестирование по географии. Кроме того, результат этого ЗНО будет указан в аттестате о полном средне образовании в качестве государственной итоговой аттестации.

Результаты ЗНО 2017 по географии будут предоставлены до 23 июня. Они будут опубликованы на информационных страницах участников тестирования. Также до 23 июня планируется предоставить результаты тестирования по физике и химии.

Платиновая Буковина

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