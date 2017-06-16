



Ответы ЗНО 2017 по физике - 16.06.2017 12:10

Сегодня завершается основная сессия внешнего незавиисмого оценивания знаний украинских выпускников - ЗНО 2017. Завершающим в основной сессии является тестирование по химии.

Напомним, недавно абитуриенты сдавали тестирование по физике, и ниже представлены правильные ответы на задания теста нынешнего года. Отметим, что в ближайшее время будут озвучены результаты тестирования по данному предмету. Между тем, с результатами тестирования по украинскому языку и литературе, а также математике, уже можно ознакомиться.

Кроме того, также уже имеются правильные ответы по таким предметам, как украинскому языку и литературе , немецкому, французскому, испанскому , а также английскому языкам, по математике , истории Украины , русскому языку , биологии и географии .

Так, на информационных страницах участников ЗНО 2017 уже представлены результаты по этим предметам, пороговые значения "сдал/не сдал" и другие данные. Также можно пересчитать свой результат и получить рейтинговый балл по шкале от 100 до 200 баллов, который будет учитываться при поступлении в вуз, а также результат по шкале от 1 до 12 баллов, который будет вписан в документ как результат государственной итоговой аттестации по указанным предметам. Больше информации по теме можно прочесть в спецрубрике Абитуриенту-2017 .

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