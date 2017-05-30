Ответы на ЗНО 2017 по английскому языку- 30.05.2017 09:53
В понедельник, 29 мая, украинские абитуриенты сдавали тестирование по английскому языку в рамках основной сессии ЗНО 2017. Так, уже появились правильные ответы на задания теста по английскому языку. Потому желающие уже сейчас могут примерно составить впечатление о том, насколько правильно им удалось ответить на вопросы теста.
Отметим, что результаты ЗНО 2017 по английскому языку появятся на информационых страницах участников тестирования до 15 июня.
Примечательно, что по разным причинам в пункты тестирования по агнлийскому языку не смогли попатсь 33 человека.
Основная сессия ЗНО 2017 стартовала 23 мая с тестирования по общеобязательному предмету - украинскому языку и литературе. Затем в четверг, 25 мая, участники тестирования получили вощзможность сдать тесты по немецкому, французскому и испанскому языкам - эти предметы сдавались в один день. По иностранным языкам задание состояло из трех частей.
Напомним, что основная сессия ЗНО 2017 продлится до 16 июня.
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