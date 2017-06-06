



Ответы на ЗНО 2017 по истории Украины - 06.06.2017 10:31

2 июня, в прошлую пятницу, украинские абитуриенты сдавали тестирование по истории Украины в рамках основной сессии ЗНО 2017. Уже появились результаты ЗНО по данному предмету.

Отметим, что результат тестирования по истории Украины - это предмет по желанию, который могли выбирать абитуриенты. Результат всего тестирования будет учитываться при поступлении в вуз. Кроме того, результат I части тестирования - истории Украины двадцатого-начала двадцать первого века - будет переведен в баллы по 12-балльной шкале и выставлен в документ о полном среднем образовании в качестве государственной итоговой аттестации.











Напомним, аналогичная система действует для ЗНО по математике (также предмет на выбор), а также для ЗНО по украинскому языку и литературе, которое является общеобязательным для всех выпускников. В аттестат учитывается результат тестирования в части только по украинскому языку, без учета литературы.



Также вы можете ознакомиться с ответами на ЗНО 2017 по другим предметам: украинскому языку и литературе , немецкому, французскому, испанскому , а также английскому языкам и по математике .

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