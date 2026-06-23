



Чи Можна відмовитись бути понятим, якщо просить поліція - 04.09.2026 14:14

Чи має українець права відмовитися бути поняттям, якщо поліція зупинила на дорозі та просить прийняти участь в їх дія ?

Так, ви маєте повне право відмовитися від пропозиції працівників поліції стати понятим.В законодавстві України немає жодної юридичної відповідальності (ні адміністративної, ні кримінальної) за відмову бути понятим.

Поліцейські не мають права вас примушувати, затримувати чи погрожувати штрафом через це.Що варто знати, якщо вас просять стати понятим:Участь є виключно добровільною. Стаття 223 Кримінального процесуального кодексу України (КПК) зазначає, що понятими запрошуються незацікавлені особи.

Проте закон не зобов'язує громадян погоджуватися.Як правильно відмовитися? Достатньо ввічливо, але впевнено сказати: «Я відмовляюся з особистих причин» або «Я поспішаю і не маю вільного часу». Пояснювати детальні причини ви не зобов'язані.Наслідки згоди.

Якщо ви погодитеся, ви будете змушені витратити свій час на спостереження за слідчою дією (яка може тривати годинами).

Крім того, вас згодом можуть офіційно викликати до суду або на допит як свідка для підтвердження того, що ви бачили. У разі виклику до суду явка вже буде обов'язковою.

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