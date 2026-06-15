



Что случилось с Хейден Панеттьери? Почему умерла? - 17.08.2026 13:53

Американская актриса и певица Хайден Панеттьери скоропостижно скончалась 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет в городе Гринвилл, штат Южная Каролина. О трагическом событии прессе сообщил её отец, Скип Панеттьери. По данным полиции, актриса была найдена в жилом комплексе без сознания после звонка её знакомого в emergency services.

Прибывшие медики пытались оказать ей помощь, но спасти звезду не удалось. Предварительное расследование не выявило никаких признаков насильственной смерти или подозрительных обстоятельств.

Хайден ПанеттьериРодилась21 августа 1989 года (36 лет), Палисейдс, Нью-Йорк, СШАУмерла16 августа 2026 года (36 лет), Гринвилл, Южная Каролина, СШАСемьяДочь Кая-Евдокия (род. 2014) от отношений с Владимиром Кличко

ПрофессияАктриса, певица, модель, активисткаГлавное о жизни и карьере актрисы

Ранний старт: Карьера Хайден началась еще в младенчестве с рекламы. Позже она снималась в мыльных операх «Одна жизнь, чтобы жить» и «Путеводный свет».Мировая слава: Главным прорывом в её жизни стала роль неуязвимой чирлидерши Клэр Беннет в культовом фантастическом сериале «Герои» (2006–2010)

Признание критиков: Роль кантри-певицы Джульетт Барнс в музыкальной драме «Нэшвилл» принесла Панеттьери две номинации на премию «Золотой глобус» (в 2013 и 2014 годах). Хайден сама исполняла все песни своей героини.Хоррор-франшизы: Актриса запомнилась зрителям ролью Кирби Рид в фильмах «Крик 4» и «Крик 6».

из её последних киноработ стал психологический триллер «Оно. Ночной кошмар» (Sleepwalker), вышедший в январе 2026 года.Личная жизнь и испытанияС 2009 по 2018 год Хайден Панеттьери состояла в отношениях с известным украинским боксером Владимиром Кличко. Пара была помолвлена, и в 2014 году у них родилась дочь Кая-Евдокия.

После родов актриса столкнулась с тяжелейшей послеродовой депрессией, которая со временем привела к алкогольной и опиоидной зависимостям. Из-за проблем со здоровьем в 2018 году Панеттьери приняла решение передать Кличко полную опеку над дочерью. Девочка осталась жить с отцом. В мае 2026 года Хайден выпустила откровенную книгу мемуаров «This Is Me: A Reckoning» («Это я. Разбор полётов»), где подробно описала свои травмы, домашнее насилие, борьбу с зависимостями и путь к восстановлению.

В последние годы жизнь американской актрисы Хейден Панеттьери была омрачена тяжелой борьбой с зависимостями, послеродовой депрессией, расставанием с Владимиром Кличко и семейной трагедией — внезапной смертью ее младшего брата. Сейчас она постепенно восстанавливается и возвращается к работе.

Главные события в жизни актрисы

Борьба с зависимостью и депрессия: После рождения дочери Каи-Евдокии в 2014 году у Хейден началась тяжелая послеродовая депрессия. Пытаясь заглушить боль, она столкнулась с серьезной зависимостью от алкоголя и опиатов.

Расставание с Кличко и опека: Из-за кризиса в отношениях и саморазрушения пара рассталась в 2018 году. Дочь осталась жить с Владимиром Кличко в Украине. Актриса опровергает слухи о том, что она «бросила» ребенка, и подчеркивает, что это было совместное трудное решение ради безопасности и стабильности девочки в период реабилитации матери.

Смерть брата: В феврале 2023 года в возрасте 28 лет внезапно скончался младший брат актрисы, Янсен Панеттьери. Причиной смерти стала кардиомегалия (увеличение сердца). Эта потеря стала тяжелейшим ударом для Хейден.

Личная жизнь и каминг-аут: Актриса открыто заявила о том, что она бисексуалка, отметив, что раньше в индустрии ей приходилось скрывать это, чтобы соответствовать навязанным стандартам «идеальной» звезды.

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