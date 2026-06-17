



Вячеслав Грабовой, победитель «Зважених та щасливих»: его брат убил родителей и себя. Страшная трагедия в Одессе. Детали - 30.08.2026 14:23

Вячеслав Грабовой: его брат убил родителей и себя. Страшная трагедия в Одессе

Страшная трагедия в семье победителя «Взвешенных и счастливых»: Вячеслав Грабовой потерял близких

Украинский участник и победитель 10-го сезона популярного проекта «Взвешенные и счастливые» Вячеслав Грабовой переживает тяжелый период. Стало известно о трагедии, в результате которой он потерял самых близких людей — своих родителей и младшего брата. Сам Вячеслав также пострадал и сейчас находится в больнице.

О трагедии сообщили СМИ и тренер проекта Марина Боржемская. На своей странице в Instagram она обратилась к неравнодушным людям с просьбой поддержать мужчину, который за короткое время пережил страшную утрату.

"Дайте ему почувствовать, что он не один"

Марина Боржемская не стала публично рассказывать о подробностях трагедии и обстоятельствах, при которых погибли родные Вячеслава. Она лишь сообщила, что мужчина потерял родителей и младшего брата, а сам сейчас нуждается в поддержке.

Тренер «Взвешенных и счастливых» призвала людей не оставаться в стороне. По ее словам, поддержать Вячеслава можно не только материально, но и простыми словами человека.

Иногда после страшной трагедии человек остается наедине не только со своим горем, но и с огромным количеством возникающих одновременно проблем. Лечение, восстановление, организационные вопросы и психологическое состояние могут оказаться непосильным испытанием.

Именно поэтому Марина Боржемская попросила тех, кто знает Вячеслава или помнит его с участием в популярном телевизионном проекте, написать ему несколько теплых слов и дать понять, что в этот тяжелейший момент он не остался сам.

Что известно о возможных обстоятельствах трагедии

Официальные детали того, что произошло с семьей Вячеслава Грабового, Марина Боржемская в своем сообщении не обнародовала.

В то же время в социальных сетях и комментариях начали появляться предположения, что трагедия могла произойти в Одессе. Пользователи связывают эту историю с сообщениями о тяжелом инциденте в городе, где, по информации, распространяющейся в открытых источниках, мужчина якобы застрелил своих родителей из ружья, ранил брата, после чего забаррикадировался в квартире и совершил самоубийство.

Однако важно отметить, что к моменту распространения этой информации публичного официального подтверждения связи именно этого инцидента с трагедией в семье Вячеслава Грабового нет. Поэтому говорить об этом как об окончательно установленном факте преждевременно.

Пережил тяжелое испытание и победил

Вячеслав Грабовой стал известен широкой аудитории после участия в 10-м сезоне шоу «Взвешенные и счастливые». Его история привлекла внимание многих зрителей, ведь участие в проекте стало для него непростым, но важным этапом жизни.

Участники шоу проходят не только из-за физических нагрузок и борьбы с лишним весом. Для многих из них это период внутренних перемен, переосмысление собственной жизни и преодоление психологических трудностей.

Именно поэтому новость о трагедии в семье победителя проекта вызвала сильную реакцию среди людей, которые следили за шоу и помнят историю Вячеслава.

Сейчас ему особенно нужна поддержка

Потерять сразу нескольких ближайших людей — это трудно осознать трагедию. А если сам человек при этом также пострадал и находится в больнице, пережить все случившееся может быть еще сложнее.

Марина Боржемская призвала всех, кто может поддержать Вячеслава. Иногда даже краткое сообщение, слова сострадания или простое человеческое внимание могут иметь большое значение для человека, оказавшегося в чрезвычайно тяжелых жизненных обстоятельствах.

Причины и все обстоятельства трагедии, вероятно, еще нуждаются в официальной установке. Пока точно известно одно: Вячеслав Грабовой переживает страшную личную трагедию, потерял своих родных и сам нуждается в восстановлении и поддержке.

Искренне сочувствуем всем, кого коснулась эта трагедия, и желаем Вячеславу сил пережить этот сложнейший период.

Платинова Буковина, Чернівці

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