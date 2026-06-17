



В’ячеслав Грабовий: його брат вбив батьків та себе. Страшна трагедія в Одесі - 30.08.2026 22:39

Страшна трагедія в родині переможця «Зважених та щасливих»: В’ячеслав Грабовий втратив близьких

Український учасник і переможець 10-го сезону популярного проєкту «Зважені та щасливі» В’ячеслав Грабовий переживає важкий період. Стало відомо про трагедію, внаслідок якої він втратив найближчих людей — своїх батьків і молодшого брата. Сам В’ячеслав також постраждав і зараз перебуває в лікарні.

Про трагедію повідомила тренерка проєкту Марина Боржемська. На своїй сторінці в Instagram вона звернулася до небайдужих людей із проханням підтримати чоловіка, який за короткий час пережив страшну втрату.

«Дайте йому відчути, що він не один»

Марина Боржемська не стала публічно розповідати подробиці трагедії та обставини, за яких загинули рідні В’ячеслава. Вона лише повідомила, що чоловік втратив батьків і молодшого брата, а сам зараз потребує підтримки.

Тренерка «Зважених та щасливих» закликала людей не залишатися осторонь. За її словами, підтримати В’ячеслава можна не лише матеріально, а й простими людськими словами.

Іноді після страшної трагедії людина залишається наодинці не тільки зі своїм горем, а й із величезною кількістю проблем, які виникають одночасно. Лікування, відновлення, організаційні питання та психологічний стан можуть стати непосильним випробуванням.

Саме тому Марина Боржемська попросила тих, хто знає В’ячеслава або пам’ятає його за участю в популярному телевізійному проєкті, написати йому кілька теплих слів і дати зрозуміти, що в цей надзвичайно важкий момент він не залишився сам.

Що відомо про можливі обставини трагедії

Офіційних деталей того, що саме сталося з родиною В’ячеслава Грабового, Марина Боржемська у своєму повідомленні не оприлюднила.

Водночас у соціальних мережах та коментарях почали з’являтися припущення, що трагедія могла статися в Одесі. Користувачі пов’язують цю історію з повідомленнями про тяжкий інцидент у місті, де, за інформацією, що поширюється у відкритих джерелах, чоловік нібито застрелив своїх батьків із мисливської рушниці, поранив брата, після чого забарикадувався у квартирі та вчинив самогубство.

Однак важливо зазначити, що на момент поширення цієї інформації публічного офіційного підтвердження зв’язку саме цього інциденту з трагедією в родині В’ячеслава Грабового немає. Тому говорити про це як про остаточно встановлений факт передчасно.

Пережив важке випробування та переміг

В’ячеслав Грабовий став відомим широкій аудиторії після участі у 10-му сезоні шоу «Зважені та щасливі». Його історія привернула увагу багатьох глядачів, адже участь у проєкті стала для нього непростим, але важливим етапом життя.

Учасники шоу проходять не лише через фізичні навантаження та боротьбу із зайвою вагою. Для багатьох із них це також період внутрішніх змін, переосмислення власного життя та подолання психологічних труднощів.

Саме тому новина про трагедію в родині переможця проєкту викликала сильну реакцію серед людей, які стежили за шоу та пам’ятають історію В’ячеслава.

Зараз йому особливо потрібна підтримка

Втратити одразу кількох найближчих людей — це трагедія, яку важко усвідомити. А якщо сама людина при цьому також постраждала та перебуває в лікарні, пережити все, що сталося, може бути ще складніше.

Марина Боржемська закликала всіх, хто може, підтримати В’ячеслава. Іноді навіть коротке повідомлення, слова співчуття чи проста людська увага можуть мати велике значення для людини, яка опинилася в надзвичайно важких життєвих обставинах.

Причини та всі обставини трагедії, ймовірно, ще потребують офіційного встановлення. Поки що достеменно відомо одне: В’ячеслав Грабовий переживає страшну особисту трагедію, втратив своїх рідних і сам потребує відновлення та підтримки.

Щиро співчуваємо всім, кого торкнулася ця трагедія, та бажаємо В’ячеславу сил пережити цей надзвичайно складний період.

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