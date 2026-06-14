



Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки потягів, які курсують через Кіровоградську область. - 08.08.2026 18:05

Потяги №128 (Львів — Дніпро / Запоріжжя) та №286 (Львів — Дніпро) наразі курсують зі змінами в графіку та маршрутах через безпекову ситуацію й обстріли на Дніпропетровщині.

Статус та затримки рейсівПоїзд №128: Зі Львова вирушає з орієнтовною затримкою до 3 годин через обігові затримки на мережі.

Поїзд №286: Курсує зі змінами маршруту (проходить через Знам'янку та Олександрію).

Обігові затримки зворотного рейсу складають близько 2 годин.Важлива інформація для пасажирівПасажири поїзда №286, які прямують до станцій Кам'янське-Пасажирське, Верхівцеве,

Вільногірськ та Верхньодніпровськ, можуть скористатися пересадкою на приміські електропоїзди з Дніпра за наявним квитком без додаткових оплат.Укрзалізниця приймає пасажирів із квитками на рейси зі зміненими графіками на будь-які інші поїзди за необхідності.

Актуальну інформацію щодо конкретного рейсу та часу відправлення можна перевірити у персоналізованих сповіщеннях у застосунку Укрзалізниці.

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