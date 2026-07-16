



Новини Чернівців 16 липня - 16.07.2026 17:11

У Чернівцях відбулася акція протесту на підтримку Михайла Федорова. Кілька десятків людей вийшли на центральну площу міста після інформації про його можливе звільнення. Подібні акції проходили й в інших містах України.

Мер Чернівців заявив про необхідність будівництва крематорію. Роман Клічук повідомив, що місто також планує розширення трьох існуючих кладовищ через нестачу місць для поховань. Проєкт крематорію поки перебуває на стадії обговорення.

ФК «Буковина» продовжує підготовку до нового сезону. Команда зіграла контрольний матч із харківським «Металістом», який завершився внічию 1:1.

Рятувальники врятували чоловіка, який п'ять днів перебував у колекторній ямі. Надзвичайна подія сталася у Чернівцях. Чоловік не міг самостійно вибратися та був знайдений рятувальниками.

На Буковині попрощалися із загиблими військовослужбовцями. Протягом тижня в області відбувалися церемонії прощання із захисниками України.

У Чернівцях знайшли пораненого лелеку. Птах мав два переломи, його передали спеціалістам для лікування та реабілітації.

У Чернівецькій області сталася ДТП за участю мотоцикла. У Нижніх Станівцях травмувалися мотоциклістка та її пасажирка. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Якщо вас цікавлять новини лише за певною тематикою (наприклад, кримінал, ДТП, рішення міської ради, будівництво, спорт, ТЦК або резонансні події),

я можу зробити окрему добірку саме за цим напрямком.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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