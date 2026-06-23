Какая норма влажности для человека в жилом помещении?

- 04.09.2026 11:52

 Оптимальная норма относительной влажности воздуха в жилом помещении для человека составляет 40–60%. 

 

Нормы по типам комнат

Жилые комнаты и спальни: 40–50% (для комфортного сна и защиты слизистых).

 

Детские комнаты: 50–60% (детский организм более чувствителен к сухости воздуха).

 

Кухня и ванная: допускаются более высокие значения, но в среднем уровень не должен превышать 60–70%. 

 

 

Нормы по сезонам

В холодное время года (отопительный сезон): норма составляет 30–45% (допустимо до 60%), так как работающие батареи сильно сушат воздух.

 

В теплое время года (летом): норма составляет 30–60% (предел — до 70%). 

 

Чем опасны отклонения от нормы?

Низкая влажность (менее 40%): пересыхают слизистые оболочки глаз и носоглотки, снижается иммунитет, быстрее устают глаза, сохнет кожа, трескается деревянная мебель. 

 

Высокая влажность (более 60–70%): активно размножаются плесень и грибок, портятся отделочные материалы, тяжело дышать, возрастает риск аллергий и инфекций. 

 

 

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Чи Можна відмовитись бути понятим, якщо просить поліція
- 04.09.2026 14:14
В’ячеслав Грабовий: його брат вбив батьків та себе. Страшна трагедія в Одесі Страшна трагедія в родині переможця «Зважених та щасливих»:
- 30.08.2026 22:39
Вячеслав Грабовой, победитель «Зважених та щасливих»: его брат убил родителей и себя. Страшная трагедия в Одессе. Детали Страшная трагедия в семье победителя «Взвешенных и счастливых»
- 30.08.2026 14:23
Что случилось с Хейден Панеттьери? Почему умерла?
- 17.08.2026 13:53
Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки потягів, які курсують через Кіровоградську область. Статус та затримки рейсівПоїзд №128:
- 08.08.2026 18:05
Правило золотой середины: как найти баланс между весом коляски и ее проходимостью
- 17.07.2026 16:57
Новини Чернівців 16 липня У Чернівцях відбулася акція протесту на підтримку Михайла
- 16.07.2026 17:11
Братья Мосейчуки: похищение из Калиновки — что известно на данный момент По имеющейся официальной информации, речь идет об исчезновении двух братьев
- 15.07.2026 16:03
Брати Мосейчуки: викрадення з Калинівки — що відомо про резонансну справу Що стало відомо громадськості
- 14.07.2026 16:01
Другий паспорт у Європі: де українцям найпростіше та найшвидше отримати громадянство ЄС Хоча процедура набуття громадянства зазвичай займає роки, існують
- 23.06.2026 09:10

Всі новини