Какая норма влажности для человека в жилом помещении?- 04.09.2026 11:52
Оптимальная норма относительной влажности воздуха в жилом помещении для человека составляет 40–60%.
Нормы по типам комнат
• Жилые комнаты и спальни: 40–50% (для комфортного сна и защиты слизистых).
• Детские комнаты: 50–60% (детский организм более чувствителен к сухости воздуха).
• Кухня и ванная: допускаются более высокие значения, но в среднем уровень не должен превышать 60–70%.
Нормы по сезонам
• В холодное время года (отопительный сезон): норма составляет 30–45% (допустимо до 60%), так как работающие батареи сильно сушат воздух.
• В теплое время года (летом): норма составляет 30–60% (предел — до 70%).
Чем опасны отклонения от нормы?
• Низкая влажность (менее 40%): пересыхают слизистые оболочки глаз и носоглотки, снижается иммунитет, быстрее устают глаза, сохнет кожа, трескается деревянная мебель.
• Высокая влажность (более 60–70%): активно размножаются плесень и грибок, портятся отделочные материалы, тяжело дышать, возрастает риск аллергий и инфекций.
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