Покупает ли Европа газ нефть в России 2026

- 16.04.2026 15:55

Да, Европа по состоянию на апрель 2026 года продолжает покупать российские энергоресурсы, хотя объемы значительно сократились по сравнению с довоенным периодом.

Газ
ЕС остается крупным покупателем российского газа, особенно сжиженного (LNG).

Сжиженный газ (LNG): Россия является одним из главных поставщиков LNG в Европу. Основными покупателями Франция, Бельгия и Испания.
Трубопроводный газ: Поставки продолжаются через территорию Украины и Турецкий поток. Наибольшую зависимость сохраняет Венгрия, Словакия, Австрия и Чехия.
Перспективы: ЕС намерен полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

Читайте также:
ЕС увеличил закупки российского газа. Почему это происходит?

Нефть
Ситуация с нефтью более жесткая из-за введенного эмбарго, однако существуют исключения.

Прямой импорт: Только Венгрия и Словакия продолжают получать российскую сырую нефть по трубопроводу "Дружба" благодаря временным исключениям в санкциях.
Нефтепродукты: Европа официально запретила импорт российских нефтепродуктов, но они все еще попадают на рынок через третьи страны (например, Индию или Турцию), где российская нефть перерабатывается и перепродается как нероссийская.
Теневой флот: Россия использует сеть танкеров для обхода ценового потолка и доставки нефти в разные регионы мира, что частично подпитывает и европейские потребности через посредников.

В целом, несмотря на политическую волю к полному отказу, страны ЕС ежемесячно платят России более 1 млрд евро за энергоресурсы.

Анна Горбань

Другие новости:

Итоги недели 13-19 апреля Особое внимание уделялось
- 18.04.2026 11:09
Підсумок подій тижня 13-19 квітня Підсумок подій в Україні та світі: 13–19 квітня 2026 року
- 18.04.2026 11:04
Як правильно завантажувати посудомийну машину для кращого результату
- 16.04.2026 17:39
Топ новин за сьогодні: головні події дня в Україні та світі Україна продовжує стримувати
- 16.04.2026 17:33
Космос готує сюрприз: рекордне затемнення, якого не було в історії Світ порине у темряву на 7 хвилин: унікальне затемнення, на яке чекали тисячоліття
- 16.04.2026 16:51
Як оцифрувати трудову книжку самостійно та уникнути типових помилок Оцифрування трудової книжки — це важливий етап
- 16.04.2026 16:33
Космос готовит сюрприз: рекордное затмение, которого не было в истории Человечество станет свидетелем уникального затмения
- 16.04.2026 13:53
Секреты ракет КНДР: эксперты раскрыли, чем именно Россия бьет по Украине Необычная конструкция и происхождение
- 16.04.2026 12:27
Секрети ракет КНДР: експерти розкрили, чим саме Росія б’є по Україні Фахівці проаналізували уламки північнокорейських ракет, які
- 16.04.2026 12:21
Головні події Чернівців сьогодні: огляд подій від топ порталу регіону Платинова Буковина Останні дні у Чернівцях демонструють поєднання викликів і розвитку.
- 15.04.2026 16:38

Всі новини