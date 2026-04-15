Покупает ли Европа газ нефть в России 2026- 16.04.2026 15:55
Да, Европа по состоянию на апрель 2026 года продолжает покупать российские энергоресурсы, хотя объемы значительно сократились по сравнению с довоенным периодом.
Газ
ЕС остается крупным покупателем российского газа, особенно сжиженного (LNG).
Сжиженный газ (LNG): Россия является одним из главных поставщиков LNG в Европу. Основными покупателями Франция, Бельгия и Испания.
Трубопроводный газ: Поставки продолжаются через территорию Украины и Турецкий поток. Наибольшую зависимость сохраняет Венгрия, Словакия, Австрия и Чехия.
Перспективы: ЕС намерен полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.
Читайте также:
ЕС увеличил закупки российского газа. Почему это происходит?
Нефть
Ситуация с нефтью более жесткая из-за введенного эмбарго, однако существуют исключения.
Прямой импорт: Только Венгрия и Словакия продолжают получать российскую сырую нефть по трубопроводу "Дружба" благодаря временным исключениям в санкциях.
Нефтепродукты: Европа официально запретила импорт российских нефтепродуктов, но они все еще попадают на рынок через третьи страны (например, Индию или Турцию), где российская нефть перерабатывается и перепродается как нероссийская.
Теневой флот: Россия использует сеть танкеров для обхода ценового потолка и доставки нефти в разные регионы мира, что частично подпитывает и европейские потребности через посредников.
В целом, несмотря на политическую волю к полному отказу, страны ЕС ежемесячно платят России более 1 млрд евро за энергоресурсы.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 18.04.2026 11:09
- 18.04.2026 11:04
- 16.04.2026 17:39
- 16.04.2026 17:33
- 16.04.2026 16:51
- 16.04.2026 16:33
- 16.04.2026 13:53
- 16.04.2026 12:27
- 16.04.2026 12:21
- 15.04.2026 16:38