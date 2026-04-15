



Покупает ли Европа газ нефть в России 2026 - 16.04.2026 15:55

Да, Европа по состоянию на апрель 2026 года продолжает покупать российские энергоресурсы, хотя объемы значительно сократились по сравнению с довоенным периодом.

Газ

ЕС остается крупным покупателем российского газа, особенно сжиженного (LNG).

Сжиженный газ (LNG): Россия является одним из главных поставщиков LNG в Европу. Основными покупателями Франция, Бельгия и Испания.

Трубопроводный газ: Поставки продолжаются через территорию Украины и Турецкий поток. Наибольшую зависимость сохраняет Венгрия, Словакия, Австрия и Чехия.

Перспективы: ЕС намерен полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

Нефть

Ситуация с нефтью более жесткая из-за введенного эмбарго, однако существуют исключения.

Прямой импорт: Только Венгрия и Словакия продолжают получать российскую сырую нефть по трубопроводу "Дружба" благодаря временным исключениям в санкциях.

Нефтепродукты: Европа официально запретила импорт российских нефтепродуктов, но они все еще попадают на рынок через третьи страны (например, Индию или Турцию), где российская нефть перерабатывается и перепродается как нероссийская.

Теневой флот: Россия использует сеть танкеров для обхода ценового потолка и доставки нефти в разные регионы мира, что частично подпитывает и европейские потребности через посредников.

В целом, несмотря на политическую волю к полному отказу, страны ЕС ежемесячно платят России более 1 млрд евро за энергоресурсы.

Анна Горбань

