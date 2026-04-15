



Секрети ракет КНДР: експерти розкрили, чим саме Росія б’є по Україні - 16.04.2026 12:21

Фахівці проаналізували уламки північнокорейських ракет, які використовує Росія під час атак по Україні, і дійшли неочікуваних висновків. Виявилося, що ці озброєння не є прямими копіями сучасних російських розробок, а поєднують у собі застарілі технології та компоненти цивільного призначення.

Дослідження, проведене за участі Міністерство оборони України, дозволило детально вивчити конструкцію та технічні особливості ракет, зокрема тих, що були застосовані під час обстрілів українських міст.

Незвична конструкція і походження

Інженери досліджували уламки ракети, яка впала на території Харків на початку року. Аналіз показав, що ракети КНДР мають низку унікальних конструктивних особливостей.

Зокрема, звертає на себе увагу геометрія корпусу. Діаметр хвостової частини моделі KN-23 становить приблизно 110 сантиметрів — це нестандартний показник, який не зустрічається в інших аналогічних ракетах у світі. Така конструкція є характерною саме для північнокорейських розробок.

Хоча за основу могли бути взяті радянські або російські технології, у процесі модернізації Пхеньян значно змінив базові параметри. Наприклад, двигуни цих ракет приблизно в півтора раза довші, ніж у подібних російських систем.

Причина — використання менш ефективного палива. Щоб забезпечити необхідну дальність польоту, інженерам довелося збільшити об’єм двигуна, що й призвело до таких конструктивних змін.

Технології: поєднання старого і нового

Одним із найбільш несподіваних відкриттів стало використання електронних компонентів цивільного призначення. У блоках управління ракет виявлено мікрочипи від міжнародних виробників, які, ймовірно, потрапляють до КНДР в обхід санкцій.

При цьому рівень виконання деяких елементів викликає подив у фахівців. За їхніми словами, якість пайки нагадує технології, що використовувалися ще кілька десятиліть тому.

Тобто ракети поєднують у собі сучасні комплектуючі та доволі застарілі методи виробництва. Це свідчить про обмежений доступ до передових технологій, але водночас демонструє здатність адаптувати доступні ресурси.

Матеріали і технічні рішення

Ще однією особливістю є використання простіших матеріалів замість сучасних аналогів. Наприклад, замість високотехнологічних теплозахисних систем застосовуються обтічники з графіту.

Таке рішення дозволяє здешевити виробництво, але може впливати на довговічність і ефективність ракети. Водночас це не заважає їй виконувати основну функцію — ураження цілей на значній відстані.

Рівень загрози

Попри технологічну відсталість окремих елементів, ці ракети залишаються серйозною небезпекою. Баллістичні системи складно перехоплювати, оскільки вони рухаються з великою швидкістю та мають складну траєкторію польоту.

У Міністерство оборони України підкреслюють, що навіть за наявності сучасних систем протиповітряної оборони такі ракети становлять значну загрозу, особливо для цивільної інфраструктури.

Ядерний фактор

Паралельно з розвитком ракетних технологій КНДР активно нарощує ядерний потенціал. За даними МАГАТЕ, на ядерних об’єктах країни спостерігається підвищена активність.

Аналітики зазначають, що темпи розвитку дозволяють Північній Кореї щороку збільшувати свій арсенал приблизно на кілька десятків боєголовок. Це є частиною стратегії, яку реалізує Кім Чен Ин, спрямованої на одночасне посилення як ядерних, так і звичайних озброєнь.

Висновки експертів

Дослідження показало, що ракети КНДР — це не високотехнологічна копія сучасних зразків, а скоріше гібрид старих інженерних рішень і доступних сучасних компонентів.

Такий підхід дозволяє країні обходити обмеження, знижувати витрати та водночас створювати ефективні засоби ураження. Для України це означає необхідність постійного вдосконалення систем протиповітряної оборони та аналізу нових загроз.

Попри відносну технологічну простоту, ці ракети залишаються серйозним викликом, що підтверджує: навіть застарілі рішення можуть бути небезпечними, якщо їх грамотно застосовувати.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

