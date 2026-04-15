



Космос готує сюрприз: рекордне затемнення, якого не було в історії - 16.04.2026 16:51

День зникне на 7 хвилин: що відомо про рідкісне затемнення

Людство стане свідком унікального затемнення: подія, якої не було понад 12 тисяч років

Іноді космос нагадує про себе не лише науковими відкриттями, а й вражаючими явищами, які захоплюють навіть далеких від астрономії людей. Однією з таких подій стане надзвичайно рідкісне сонячне затемнення, яке вже називають рекордним за тривалістю за останні тисячоліття.

Мова йде про явище, що, за прогнозами NASA, відбудеться 16 липня 2186 року. Воно стане не просто черговим затемненням, а справжнім історичним феноменом, якого людство ще не спостерігало впродовж понад 12 тисяч років.

У чому унікальність цього затемнення

Головна особливість майбутнього затемнення — його тривалість. За розрахунками астрономів, повна фаза триватиме 7 хвилин і 29 секунд. Це абсолютний рекорд серед усіх відомих і змодельованих затемнень за величезний історичний період.

Для розуміння масштабу: деякі затемнення тривають лише кілька секунд. Наприклад, одне з найкоротших, зафіксованих у X столітті, тривало всього близько 9 секунд. У порівнянні з цим майбутнє явище виглядає майже фантастичним.

Таке тривале затемнення стане можливим завдяки ідеальному поєднанню кількох факторів: положення Землі, Місяця та Сонця, а також відстаней між ними. Саме така «космічна геометрія» дозволяє Місяцю максимально довго перекривати сонячний диск.

Як відбувається повне сонячне затемнення

Повне сонячне затемнення виникає тоді, коли Місяць повністю закриває Сонце, відкидаючи тінь на поверхню Землі. У цей момент на певній ділянці планети настає майже повна темрява, хоча за календарем — середина дня.

Це явище супроводжується низкою ефектів:

різким зниженням освітлення

короткочасним похолоданням

появою зоряного неба вдень

видимістю сонячної корони

Хоча подібні затемнення відбуваються приблизно раз на півтора року, побачити їх з однієї конкретної точки Землі — велика рідкість. А настільки довге затемнення — це справжній виняток.

Найдовше затемнення за 12 000 років: де і коли його побачать

Де можна буде спостерігати рекордне явище

Тінь Місяця під час затемнення 2186 року пройде досить вузькою смугою. Її шлях почнеться над Тихим океаном, після чого вона переміститься через Панаму та далі охопить північну частину Південної Америки.

Найкращі умови для спостереження будуть у таких країнах:

Колумбія

Венесуела

Гаяна

Саме в цих регіонах тривалість повної фази буде максимальною. Наприклад, у Колумбії затемнення охопить кілька великих територій і міст, що зробить його справжньою подією для місцевих жителів та туристів.

Чи зможуть українці побачити це затемнення

На жаль, територію Україна це затемнення не зачепить. Спостерігати його можна буде лише в обмеженій частині планети.

Втім, це не означає, що українці залишаться без цікавих астрономічних подій. Уже в найближчі роки очікується низка затемнень, які можна буде побачити й з території країни.

Найближчі затемнення, видимі з України

Астрономічний календар передбачає кілька подій, які варто не пропустити:

12 серпня 2026 року — часткове сонячне затемнення. Найкраще його буде видно у західних регіонах, де фаза може досягати приблизно 40%.

2 серпня 2027 року — ще одне часткове затемнення.

12 червня 2029 року — затемнення середньої інтенсивності.

1 червня 2030 року — часткове затемнення, тоді як в інших регіонах світу воно буде кільцеподібним.

Повне затемнення, яке повністю проходитиме над Україною, у найближчі десятиліття не прогнозується. Однак навіть часткові фази залишаються видовищними та цікавими для спостереження.

Інші цікаві астрономічні події

Попри те, що до рекордного затемнення ще понад півтора століття, астрономи вже виділяють інші важливі події:

у 2025 році затемнення можна буде побачити в районі Нової Зеландії та Антарктиди

у 2026 році траєкторія затемнення пройде через Ісландію, Гренландію та Іспанію

Ці події хоч і не є рекордними, але все одно викликають великий інтерес серед науковців і любителів астрономії.

Чому це більше, ніж просто явище

Майбутнє затемнення 2186 року має не лише наукову, а й символічну цінність. Воно нагадує про масштабність Всесвіту та те, наскільки рідкісними можуть бути певні космічні події.

Майже вісім хвилин темряви серед дня — це не просто фізичне явище, а досвід, який здатен змінити сприйняття реальності. Саме тому такі події завжди викликають захоплення, об’єднують людей і надихають на нові дослідження.

Висновок

Рекордне сонячне затемнення 2186 року стане унікальною подією світового масштабу. Хоча більшість сучасних людей не зможе його побачити, вже зараз воно привертає увагу науковців і нагадує про безмежні можливості космосу.

А поки людство чекає на це явище, у нас є шанс спостерігати менш масштабні, але не менш красиві затемнення, які регулярно дарує нам Всесвіт.

Анна Горбань

Всі новини