



ЕС увеличил закупки российского газа - почему? - 08.04.2026 18:32

ЕС увеличил закупки российского СПГ: сколько средств получила РФ и что это значит

В первом квартале 2026 г. страны Европейский Союз существенно нарастили импорт сжиженного природного газа из России. Такая тенденция вызвала активные дискуссии, ведь, несмотря на заявленную политику энергетической независимости, Европа продолжает тратить значительные средства на российские энергоресурсы.

Почему вырос импорт газа

Как сообщает Financial Times, основной причиной роста закупок стали перебои в глобальных поставках. В частности, ситуацию усложнили ограничения судоходства через Ормузский пролив, а также проблемы с экспортом газа из Катар из-за повреждений энергетической инфраструктуры.

В результате страны ЕС были вынуждены искать альтернативные источники поставок, и одним из таких вариантов снова стал российский сжиженный газ.

Объемы и финансовые затраты

По данным аналитической компании Kpler, в январе-марте 2026 года импорт СПГ из российского проекта Ямал СПГ вырос примерно на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Общий объем поставок составил около 5 миллионов тонн, из которых только в марте было закуплено около 1,8 миллиона тонн.

Экологическая организация Urgewald подсчитала, что за этот период европейские страны потратили на российский СПГ около 2,88 млрд евро. Это означает, что значительные финансовые ресурсы продолжают поступать в бюджет страны-агрессора.

Критика и позиция экспертов

Представители Urgewald отмечают, что подобные объемы закупок свидетельствуют о нежелании европейских потребителей полностью отказаться от российского газа. Активист Себастьян Реттерс отмечает, что приобретенные 5 миллионов тонн СПГ демонстрируют сохранение зависимости от этого ресурса.

В то же время он подчеркивает, что такая зависимость двусторонняя: российские производители также в значительной степени ориентированы именно на европейский рынок. Следовательно, полный отказ ЕС от российского газа может ощутимо ударить по энергетическому сектору РФ.

Альтернативные поставщики

Несмотря на рост импорта из России, большая часть сжиженного газа в ЕС поступает из США. По данным Еврокомиссии, более двух третей всех поставок СПГ обеспечивают именно американские компании.

Это свидетельствует о постепенной диверсификации источников энергии, хотя полностью отказаться от российских ресурсов пока не удается.

Будущий запрет и политические сигналы

Европейские институты продолжают настаивать на необходимости отказа от российских энергоносителей. Комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен ранее заявлял, что повторение прошлой зависимости от российского газа было бы стратегической ошибкой.

Согласно решению Европейский Совет, полный запрет на импорт российского сжиженного газа должен вступить в силу с начала 2027 года. Запрет на трубопроводный газ планируется чуть позже – осенью того же года.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заверила, что ЕС не планирует возвращаться к предыдущей модели зависимости от российских энергоресурсов.

Неопределенность из-за геополитики

В то же время, ситуация на Ближнем Востоке и глобальные энергетические риски могут влиять на эти планы. В СМИ появлялись сообщения о возможной отсрочке ограничений из-за нестабильности в регионе.

Это свидетельствует о том, что энергетическая политика ЕС остается гибкой и зависимой от внешних факторов.

Вывод

Увеличение импорта российского СПГ в 2026 году показывает сложность полного разрыва энергетических связей с РФ. Несмотря на политические заявления и стратегические планы, Европа пока вынуждена балансировать между безопасностью поставок и стремлением к энергетической независимости.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от глобальной стабильности, альтернативных источников энергии и решительности ЕС в реализации собственной политики отказа от российских ресурсов.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

