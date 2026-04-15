



Секреты ракет КНДР: эксперты раскрыли, чем именно Россия бьет по Украине - 16.04.2026 12:27

Специалисты проанализировали обломки северокорейских ракет, которые использует Россия при атаках по Украине, и пришли к неожиданным выводам. Оказалось, что эти вооружения не являются прямыми копиями современных российских разработок, а совмещают устаревшие технологии и компоненты гражданского назначения.

Исследование, проведенное с участием Министерства обороны Украины, позволило подробно изучить конструкцию и технические особенности ракет, в том числе применявшихся при обстрелах украинских городов.

Необычная конструкция и происхождение

Инженеры исследовали обломки упавшей на территории Харьков в начале года ракеты. Анализ показал, что ракеты КНДР обладают рядом уникальных конструктивных особенностей.

В частности, обращает на себя внимание геометрия корпуса. Диаметр хвостовой части модели KN-23 составляет примерно 110 сантиметров – это нестандартный показатель, не встречающийся в других аналогичных ракетах в мире. Такая конструкция характерна именно для северокорейских разработок.

Хотя за основу могли быть взяты советские или российские технологии, в процессе модернизации Пхеньян значительно изменил базовые параметры. К примеру, двигатели этих ракет примерно в полтора раза длиннее, чем у подобных российских систем.

Причина – использование менее эффективного топлива. Чтобы обеспечить необходимую дальность полета, инженерам пришлось увеличить объем двигателя, что привело к таким конструктивным изменениям.

Технологии: сочетание старого и нового

Одним из самых неожиданных открытий явилось использование электронных компонентов гражданского назначения. В блоках управления ракет обнаружены микрочипы от международных производителей, которые, вероятно, попадают в КНДР в обход санкций.

При этом уровень выполнения некоторых элементов вызывает удивление у специалистов. По их словам, качество пайки напоминает использовавшиеся еще несколько десятилетий технологии.

То есть ракеты совмещают в себе современные комплектующие и довольно устаревшие методы производства. Это свидетельствует об ограниченном доступе к передовым технологиям, но в то же время демонстрирует способность адаптировать доступные ресурсы.

Материалы и технические решения

Еще одной особенностью является использование более простых материалов вместо современных аналогов. К примеру, вместо высокотехнологичных теплозащитных систем применяются обтекатели из графита.

Такое решение позволяет удешевить производство, но может влиять на долговечность и эффективность ракеты. В то же время, это не мешает ей выполнять основную функцию — поражение целей на значительном расстоянии.

Уровень угрозы

Несмотря на технологическую отсталость отдельных частей, эти ракеты остаются серьезной угрозой. Баллистические системы сложно перехватывать, поскольку они двигаются с большой скоростью и имеют сложную траекторию полета.

В Министерстве обороны Украины подчеркивают, что даже при наличии современных систем противовоздушной обороны такие ракеты представляют значительную угрозу, особенно для гражданской инфраструктуры.

Ядерный фактор

Параллельно с развитием ракетных технологий КНДР активно увеличивает ядерный потенциал. По данным МАГАТЭ, на ядерных объектах страны наблюдается повышенная активность.

Аналитики отмечают, что темпы развития позволяют Северной Корее ежегодно увеличивать свой арсенал примерно на несколько десятков боеголовок. Это часть стратегии, которую реализует Ким Чен Ын, направленной на одновременное усиление как ядерных, так и обычных вооружений.

Выводы экспертов

Исследование показало, что ракеты КНДР это не высокотехнологичная копия современных образцов, а скорее гибрид старых инженерных решений и доступных современных компонентов.

Такой подход позволяет стране обходить ограничения, снижать затраты и одновременно создавать эффективные средства поражения. Для Украины это означает необходимость постоянного усовершенствования систем противовоздушной обороны и анализа новых угроз.

Несмотря на относительную технологическую простоту, эти ракеты остаются серьезным вызовом, что подтверждает: даже устаревшие решения могут быть опасны, если их грамотно применять.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

