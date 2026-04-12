Підсумок подій тижня 6-12 квітня

- 12.04.2026 15:50
 Здається, все починає налагоджуватись: США та Іран нарешті сіли за стіл переговорів, церемонію Благодатного вогню провели попри всі заборони і наступного тижня обіцяють потепління. Які ще є новини читайте в дайджесті порталу Платинова Буковина:

— Переговори США та Ірану в Ісламабаді офіційно розпочалися, стверджує Трамп. Американську переговорну групу очолив віце-президент Джеймс Девід Венс, ще до складу увійшли Стів Уіткофф та Джаред Кушнер, на боці Ісламської Республіки — міністр закордонних справ Аббас Аракчі та речник парламенту Мохаммад-Багер Галібаф.

США займаються розмінуванням Ормузької протоки, повідомив Дональд Трамп. Каже, що це послуга країнам усього світу, включаючи Китай, Японію, Південну Корею, Францію, Німеччину — і окрім США ні в кого немає сміливості, ні бажання зробити цю роботу самостійно.

- Місія "Артеміда-2" добігла кінця - корабель Orion з чотирма астронавтами на борту успішно повернувся на Землю, він приводився в Тихому океані. Подорож до Місяця зайняла 9 днів, 1 годину та 32 хвилини.

Британські водії стали частіше красти бензин, бо ціни зростають The Times. Причому це стосується не лише бідняків, а й власників люксових Ferrari, Aston Martin та Mercedes. Збитки від вкраденого палива — $11–14к на день.

— Презервативи та протизаплідні пігулки офіційно заборонили таліби. При цьому в Афганістані, за даними ООН, найвищий з азіатських країн рівень материнської смертності під час пологів.

— Росія та Україна оголосили великоднє перемир'я. Вони атакували заправку у Льгові Курської області, постраждали однорічна дитина та двоє дорослих.

— Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Його частку вже везуть до Києва до святкового богослужіння.

11 квітня 2026 року, напередодні православного Великодня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася традиційна церемонія сходження Благодатного вогню. Обряд очолив Єрусалимський патріарх Феофіл III, а через загрозу безпеці церемонія проходила у режимі обмеженого доступу паломників.

Ключові факти про церемонію 2026 року:
Місце проведення: Храм Гробу Господнього (Кувуклія) в Єрусалимі.

Особливості: Церемонія відбулася за участі обмеженої кількості вірян через безпекові ризики.
Традиція: Патріарх вийшов із запаленими смолоскипами та 33 свічками, символізуючи світло Воскресіння, після чого вогонь було передано до різних країн світу, включаючи Україну.

Благодатний вогонь традиційно запалюють у каплиці над Гробом Господнім, де вхід попередньо оглядають та запечатують воском.
— Секс більше не цікавить людей у ​​щасливих стосунках. Гармонійні пари більше цінують розуміння, довіру та спільні інтереси. Шах та мат, поліамори.

Платинова Буковина, Чернівці

