



Як оцифрувати трудову книжку самостійно та уникнути типових помилок - 16.04.2026 16:33

Оцифрування трудової книжки — це важливий етап для кожного, хто дбає про свій страховий стаж та майбутню пенсію. Електронна трудова книжка дозволяє зберегти всі дані в цифровому форматі, уникнути втрати документів і значно спростити взаємодію з Пенсійним фондом України. Проте самостійне оцифрування потребує уважності, адже навіть незначні помилки можуть вплинути на зарахування стажу.

Як оцифрувати трудову книжку самостійно

Щоб виконати оцифрування трудової книжки онлайн, необхідно підготувати документи та доступ до електронних сервісів. Насамперед вам знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП), адже без нього подати документи через портал Пенсійного фонду неможливо.

Далі потрібно:

зайти в особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України;

обрати послугу «електронна трудова книжка»;

заповнити необхідні дані;

завантажити сканкопії документів (трудова книжка, дипломи, довідки про стаж тощо);

перевірити інформацію та підписати заяву КЕПом.

Сканкопії повинні бути чіткими, без обрізаних сторінок, у форматі PDF або JPEG. Важливо завантажувати всі сторінки трудової книжки, навіть якщо деякі з них порожні.

Типові помилки при оцифруванні трудової книжки

Самостійне оцифрування трудової книжки часто супроводжується помилками, які можуть призвести до відмови або некоректного зарахування стажу.

Найпоширеніші з них:

1. Неякісні скани документів

Розмиті фото, тіні, обрізані записи або погане освітлення можуть стати причиною відхилення заяви.

2. Неповний пакет документів

Користувачі часто завантажують лише титульну сторінку або останні записи, забуваючи про всі інші сторінки.

3. Помилки в особистих даних

Невірно вказане ПІБ, дата народження або ІПН можуть призвести до проблем з ідентифікацією особи.

4. Ігнорування змін у прізвищі

Якщо змінювалося прізвище, обов’язково потрібно додати підтверджуючі документи (свідоцтво про шлюб чи розірвання).

5. Відсутність підтверджуючих довідок

Якщо у трудовій книжці є неточності або відсутні записи, необхідно додати довідки з місця роботи.

6. Неправильне оформлення записів

Записи про прийняття чи звільнення мають відповідати законодавству. Якщо є помилки — їх краще виправити до оцифрування.

Чому важливо перевірити трудову книжку перед оцифруванням

Перед тим як виконати оцифрування трудової книжки онлайн, рекомендується провести аудит документа. Це дозволить виявити:

відсутні періоди роботи;

неправильні записи;

відсутність печаток або підписів;

помилки у датах.

Такий підхід допоможе уникнути проблем при нарахуванні пенсії та забезпечить правильний облік страхового стажу.

Переваги електронної трудової книжки

Після успішного оцифрування ви отримуєте доступ до своєї електронної трудової книжки в будь-який час. Серед основних переваг:

збереження даних у державному реєстрі;

швидкий доступ до інформації;

мінімізація ризиків втрати документів;

спрощення оформлення пенсії.

Висновок

Оцифрування трудової книжки самостійно — це реальна можливість перевести свої документи в цифровий формат без зайвих витрат. Проте важливо уважно підходити до цього процесу, перевіряти всі записи та уникати типових помилок. Якщо ж є сумніви або складні випадки, доцільно звернутися до фахівців, щоб гарантувати правильність внесення даних і збереження вашого трудового стажу.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

