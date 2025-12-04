



Коломойський зробив гучну заяву: на Міндіча було здійснено замах в Ізраїлі. - 10.12.2025 15:25

Український олігарх Ігор Коломойський під час чергового судового засідання зробив гучну заяву — за його словами, на бізнесмена Тимура Міндіча, який проходить фігурантом у резонансній справі «Мідас», нібито було здійснено замах в Ізраїлі.

Під час розгляду апеляції щодо власного запобіжного заходу Коломойський повідомив, що напад на Міндіча стався 28 листопада. За його словами, «спроба замаху» була припинена, підозрюваних затримали одразу на місці, а внаслідок інциденту постраждала домробітниця бізнесмена. Олігарх водночас заявив, що готовий оприлюднити «більше подробиць» 11 або 12 грудня, коли відбудеться нове засідання суду.

Хто такий Міндіч і чому його справа гучна

Тимур Міндіч — український бізнесмен, якого слідство підозрює в тому, що він керував групою, причетною до масштабної корупційної схеми в державній компанії «Енергоатом». За версією правоохоронців, учасники схеми змушували контрагентів підприємства платити «відкати» за можливість залишатися постачальниками. Сума прибутків, отриманих через такі нелегальні домовленості, могла становити мільйони.

Затримати Міндіча по гарячих слідах не вдалося — після початку розслідування він залишив Україну і виїхав до Ізраїлю. У Державній прикордонній службі пояснили, що зробити це він мав право, оскільки є батьком трьох неповнолітніх дітей, а отже не підлягав обмеженням у виїзді за кордон.

Санкції та подальші дії правоохоронців

Історія отримала продовження 13 листопада, коли Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти Міндіча. Це означає, що всі його активи на території України були офіційно заблоковані, а будь-які фінансові операції обмежені.

22 листопада НАБУ оголосило бізнесмена в розшук. Незважаючи на те, що Міндіч перебуває за кордоном, слідство продовжує процесуальні дії. А вже 1 грудня суд у Києві заочно визначив для нього запобіжний захід — тримання під вартою, що дає можливість у майбутньому звернутися до Ізраїлю з вимогою про екстрадицію.

Що відомо про можливий замах

Заява Коломойського про напад на Міндіча поки що не підтверджена офіційними джерелами. Немає інформації від правоохоронних органів Ізраїлю або українських служб, які могли б підтвердити або спростувати інцидент. Однак повідомлення олігарха викликало жвавий інтерес, оскільки Міндіч є однією з ключових фігур у масштабному антикорупційному розслідуванні.

Якщо замах справді мав місце, це може вказувати на спроби тиску або усунення фігуранта, який володіє важливою інформацією щодо корупційних схем. Якщо ж історія буде спростована, виникнуть питання, чому така заява прозвучала саме під час розгляду справи Коломойського.

Поки що невідомо, чи вплине ця інформація на хід справи «Мідас» та подальші дії правоохоронців, але ситуація продовжує активно розвиватися, і нові деталі можуть з’явитися найближчими днями



