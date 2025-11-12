



Заява Кремля про Трампа та війну в Україні - 17.11.2025 15:55

Кремль видав нову цинічну заяву щодо Трампа та війни проти України

У російській владі знову зробили провокаційну заяву, пов’язану з позицією США та особисто Дональда Трампа щодо російсько-української війни. У Кремлі стверджують, що нібито розраховують на участь президента США у «дипломатичному врегулюванні» конфлікту, який сама ж Росія й розв’язала.

Про це, як передає CNN, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Чергові «надії» Кремля на Трампа

За словами Пєскова, Росія начебто прагне «виходу на новий рівень у відносинах зі Сполученими Штатами» та хоче швидко налагодити торгівлю й економічні контакти. Він також скаржився, що Москва та Вашингтон нібито втрачають значні вигоди, поки між ними триває протистояння.

Пєсков заявив, що Кремль «сподівається» на готовність Трампа сприяти політичному розв’язанню «українського питання» — саме так російська сторона цинічно називає повномасштабну війну, яку веде проти України вже кілька років.

Росія публічно говорить про переговори, але уникає реальних дій

Попри заяви російських чиновників про бажання досягти миру, реальні кроки Кремля свідчать про протилежне. Нагадаємо, ще навесні США запропонували Україні та Росії запровадити повне припинення вогню без жодних додаткових умов.

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію американської сторони, однак російський диктатор Володимир Путін одразу почав висувати додаткові вимоги. Він заявив, що перемир’я «вигідне» Україні, бо вона зможе провести мобілізацію та отримати нове озброєння.

Таким чином, Москва вкотре показала, що не зацікавлена ні в припиненні бойових дій, ні у відновленні справжніх переговорів.

Кремль уникає рівноправного діалогу

Україна неодноразово пропонувала провести зустріч між лідерами держав, але російська сторона відмовлялася. Натомість Москва надсилала на переговори делегації низького рівня, представники яких не мають права ухвалювати будь-які рішення, що стосуються завершення війни. Така тактика дозволяє Росії імітувати «готовність до діалогу», фактично не роблячи жодних реальних кроків.

Трамп також визнає небажання Росії завершувати війну

Нещодавно сам Дональд Трамп підтвердив, що Москва нині не зацікавлена у завершенні війни. За його словами, через відсутність конструктивності з боку Кремля йому довелося скасувати заплановану зустріч із Путіним у Будапешті.

Це стало черговим доказом того, що Росія продовжує шукати вигоду у затягуванні конфлікту й не збирається зупиняти свої агресивні дії. Одночасно Кремль намагається маніпулювати заявами про «дипломатію», щоб створити видимість готовності до миру перед світовою спільнотою.

Маніпулятивна риторика Кремля: навіщо Росія робить такі заяви

Аналітики відзначають, що подібні заяви Пєскова — це елемент інформаційної кампанії, спрямованої на формування хибного враження про «миролюбність» Росії. Кремль намагається переконати міжнародну спільноту, що нібито готовий до перемовин, хоча фактично продовжує обстрілювати українські міста, нарощувати виробництво озброєння та залучати нові ресурси для війни.

Такі меседжі розраховані насамперед на західну аудиторію, яку Росія намагається втомити від тривалої війни. У той самий час Кремль сподівається вплинути й на внутрішню російську аудиторію, подаючи Трампа як можливого «посередника», здатного нібито домовитися з Україною на вигідних для Москви умовах.

Натомість українські фахівці наголошують, що жодна держава не може домовитися про завершення війни без участі України, а будь-які заяви Кремля — це лише спроба тиску й маніпуляцій.

Чому Кремль згадує Трампа саме зараз

Після серії дипломатичних поразок і посилення санкційного тиску Росія перебуває в ситуації, коли їй важливо демонструвати хоча б зовнішню «готовність до діалогу». Саме тому в Кремлі так активно коментують дії та заяви Дональда Трампа, сподіваючись, що його ім’я приверне увагу медіа.

Також Путін і його оточення добре розуміють, що Трамп неодноразово говорив про бажання «знайти шлях до миру» між Україною та Росією. Кремль намагається використати ці висловлювання у власних інтересах, подаючи їх як факт підтримки або «близькість позицій». Хоча насправді американська адміністрація чітко заявляє: будь-які рішення щодо війни можливі тільки після консультацій з Україною та за її згодою.

Реальні наміри Кремля: чому Росія затягує конфлікт

Експерти вказують, що тактика затягування війни вигідна Москві з кількох причин:

спроба виснажити Україну економічно й мобілізаційно;

розрахунок на зниження підтримки України з боку Заходу;

час для відновлення власного військово-промислового комплексу;

використання війни як інструменту внутрішньої пропаганди.

Попри всі заяви про «дипломатію», Росія продовжує проводити ракетні атаки, залучає Північну Корею, Іран та інші країни для отримання озброєння, а також готує нові мобілізаційні хвилі.

Україна продовжує дотримуватися чіткої позиції

Офіційний Київ неодноразово заявляв, що готовий до справжніх переговорів, але лише за умови:

повного припинення бойових дій,

виведення російських військ,

гарантій безпеки,

реальної відповідальності за воєнні злочини.

Будь-які «переговори» у форматі, який пропонує Кремль, фактично означатимуть легалізацію агресії й заморожування конфлікту. Саме тому українська влада наполягає: мир не може бути досягнутий шляхом ультиматумів Росії.

Що далі?

Заяви Пєскова — це черговий інформаційний трюк, спрямований на формування вигідного для Росії наративу. Проте і США, і міжнародні партнери вже неодноразово підкреслювали: справжній мир можливий лише тоді, коли Росія буде готова припинити агресію, а не просто робити гучні медійні заяви.

