



Команда США приїде до України для узгодження спільної дронової програми - 03.11.2025 12:02

Команда США приїде до України для узгодження спільної дронової програми: Зеленський розповів деталі

Уже наступного тижня до України прибуде представницька делегація зі Сполучених Штатів Америки. Мета візиту — узгодження умов спільної угоди про виробництво дронів, що стане черговим кроком у зміцненні стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном у сфері оборонних технологій.

Про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що майбутня співпраця є частиною великого технологічного альянсу, який дозволить Україні швидше нарощувати власні оборонні потужності.

🤝 Візит американської делегації

“Команда Сполучених Штатів Америки щодо drone-deal на наступному тижні буде в Україні”, — повідомив глава держави.

За його словами, метою зустрічі є узгодження технічних і організаційних питань майбутнього спільного виробництва дронів. Очікується, що переговори охоплять як питання спільних інвестицій, так і можливості для обміну технологіями між оборонними компаніями двох країн.

Цей крок має зміцнити оборонно-промисловий союз між Україною та США, який уже активно розвивається з початку повномасштабного вторгнення РФ.

🌍 Українські представники на міжнародній арені

Президент також повідомив, що радник зі стратегічних питань Олександр Камишин відтепер представлятиме Україну в питаннях експорту на європейському ринку. Його завданням стане просування українських оборонних технологій, зокрема безпілотників, на рівні ЄС.

Крім того, секретар РНБО Рустем Умєров зараз опрацьовує аналогічну програму для Близького Сходу та Азії, де також зростає попит на сучасні дронові системи та інноваційні оборонні рішення.

🚀 Новий етап співпраці — спільне виробництво дронів

Нагадаємо, раніше українська компанія Bullet та американська AIRO Group Holdings, Inc. підписали меморандум про наміри створити спільне підприємство для виробництва дронів-перехоплювачів.

Проєкт реалізовуватиметься на партнерських засадах 50/50, що свідчить про рівноправний формат співпраці. Нове виробництво буде орієнтоване на забезпечення потреб Збройних сил України, країн НАТО та збройних структур США.

Спільне підприємство стане важливим елементом оборонної індустрії, який дозволить прискорити створення сучасних дронів і зменшити залежність від імпортних технологій.

⚙️ Українські розробки вже показують результат

Одним із прикладів високих технологій українського оборонпрому стала розробка інженерів компанії “Генерал Черешня”, які спільно з підрозділами оборони запустили у серійне виробництво дрон-перехоплювач “Генерал Черешня Bullet”.

Цей апарат призначений для виявлення та знищення ворожих безпілотників, зокрема російських “Шахедів”. Завдяки високій маневровості та швидкості він здатен ефективно перехоплювати цілі навіть у складних погодних умовах.

Випробування підтвердили, що “Bullet” може працювати у повністю автономному режимі, використовуючи алгоритми штучного інтелекту для наведення на ціль.

🇺🇸 США та Україна розширюють дронове партнерство

Сполучені Штати вже неодноразово заявляли про зацікавленість у закупівлі українських дронів для власних оборонних потреб. Це стосується не лише бойових моделей, а й розвідувальних апаратів, які довели свою ефективність на полі бою.

У вересні між представниками України та США відбулися переговори щодо спільних програм у сфері безпілотних технологій та закупівлі американської зброї, які стали основою для нинішнього візиту американської команди.

🛫 Попередні контакти між сторонами

Ще 2 жовтня українська делегація Ради нацбезпеки і оборони спільно з Міністерством оборони відвідала Вашингтон. Там сторони обговорили плани щодо створення виробничих ліній для українських дронів, які могли б постачатися не лише українській армії, а й міжнародним партнерам.

Також ішлося про розширення оборонної співпраці, зокрема в галузі обміну технологіями, спільного навчання персоналу та розвитку систем управління безпілотними комплексами.

🔋 Значення програми для України

Створення спільного виробництва дронів із США є стратегічним кроком для України. Воно дозволить:

посилити обороноздатність країни;

розвинути високотехнологічну промисловість;

зміцнити позиції України як виробника сучасної військової техніки;

поглибити співпрацю з країнами НАТО.

Для Вашингтона ж це — можливість випробувати українські технології в бойових умовах і отримати доступ до досвіду, який українські інженери здобули у протидії дронам ворога.

Візит американської команди наступного тижня стане одним із ключових кроків у створенні спільного дронового альянсу між Україною та США. Підписання остаточної угоди очікується найближчим часом.

Україна продовжує трансформуватися з країни-споживача у виробника оборонних технологій, а спільне виробництво з американськими партнерами — це доказ того, що українська оборонна промисловість здатна діяти на рівних із провідними світовими гравцями.

Анна Горбань, Платинова Буковина

Всі новини