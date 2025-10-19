



Індія готується майже повністю припинити імпорт російської нафти через санкції США - 23.10.2025 09:19

Індія, яка ще донедавна була одним із головних покупців російської нафти, незабаром суттєво скоротить або взагалі припинить її імпорт. Такі зміни спричинені новими санкціями, запровадженими США проти енергетичних гігантів Росії — компаній «Роснефть» та «Лукойл». Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на представників індійських нафтопереробних підприємств.

Керівники індійських компаній заявили, що нові американські обмеження фактично заблокували можливість укладання угод із російськими постачальниками. «Після потрапляння найбільших виробників до санкційного списку продовжувати імпорт стало майже неможливо», — пояснив один із топменеджерів галузі.

Зміна енергетичних пріоритетів Індії

За даними аналітичної компанії Kpler, у 2025 році понад третина всього імпорту нафти в Індію припадала саме на Росію. Така залежність виникла після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, коли західні країни запровадили цінову стелю в 60 доларів за барель.

Індія, яка традиційно орієнтувалася на постачання із Саудівської Аравії, Іраку та інших країн Перської затоки, тоді різко переорієнтувалася на російську нафту, оскільки вона продавалася зі значною знижкою. Це дало змогу індійським переробникам отримати дешевшу сировину та підтримати стабільність внутрішнього ринку.

Однак нові санкції Вашингтона кардинально змінюють ситуацію. Тепер придбати нафту у російських компаній, навіть через посередників, практично неможливо без ризику потрапити під вторинні санкції.

Єдиний можливий виняток

Деякі експерти вважають, що Nayara Energy, індійська компанія, у капіталі якої присутня «Роснефть», може тимчасово залишитися винятком. Вона вже певний час працює переважно з російською сировиною, і її подальші дії залежатимуть від рішень уряду Індії та позиції Сполучених Штатів.

Втім, більшість інших компаній, включаючи Indian Oil Corp., Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum, уже почали переорієнтацію на альтернативних постачальників. Переговори щодо закупівлі російської нафти марки Urals фактично зупинилися ще у жовтні, одразу після заяв Вашингтона про новий пакет санкцій.

Наслідки для ринку та економіки

За оцінками аналітиків Vanda Insights, Індії буде відносно нескладно адаптуватися до нових умов, адже до 2022 року вона майже не закуповувала нафту з Росії. «Індійські компанії швидко згорнуть закупівлі і зможуть перейти на ближчі джерела постачання», — зазначає засновниця компанії Вандана Харі.

Проте короткостроковий ефект може бути болючим — доведеться переглянути контракти, переналаштувати логістику і, можливо, сплачувати вищу ціну за барель. Одразу після оголошення санкцій ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися на 3%, до рівня близько 64,5 доларів.

На думку експертів Центру нової американської безпеки, рішення Вашингтона є одним із найсильніших кроків проти енергетичного сектора РФ. Водночас його ефективність може частково знизитися через використання тіньових схем транспортування і фінансування.

Нові джерела енергії для Індії

Індія активно шукає нових партнерів серед країн Близького Сходу, Африки та Південної Америки. Зокрема, розглядаються домовленості з Саудівською Аравією, Кувейтом і Бразилією.

Енергетичний аналітик Рейчел Зіемба зазначає, що головна інтрига полягає у тому, наскільки серйозно Китай та Індія побоюватимуться вторинних санкцій. Якщо ризики будуть надто великими, більшість азійських покупців остаточно відмовляться від російської нафти, що ще більше посилить економічну ізоляцію Москви.

Висновок

Після кількох років тісної співпраці Індії з Росією на нафтовому ринку настає нова епоха. Американські санкції фактично перекрили основні канали постачання, змушуючи індійський уряд та енергетичні корпорації терміново змінювати стратегію.

З одного боку, це може ускладнити роботу індійських переробників, з іншого — сприятиме диверсифікації ринку та зменшенню залежності від Росії. У довгостроковій перспективі Індія прагне стати більш енергетично незалежною, розширюючи співпрацю з надійними партнерами та поступово скорочуючи роль російського чинника у своїй економіці.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини