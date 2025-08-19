



Какой вред от протеина, вреден ли протеин для зубов? - 20.08.2025 13:25

Вреден ли для зубов протеин, есть ли вред от протеина? Протеин порошок вреден, который надо разводить водой, молоком или др.?? Протеин в виде добавки - которая продается свободно?

Ответ на этот вопрос несложен: Да, для зубов протеин в порошках вреден и вот чем: в нем содержится большое количество кислот - они разрушают зубы, бывают и сахара в составе, которые также очень вредят дубам. Таким образом, протеиновый напиток после того, как вы его развели с водой/молоком необходимо пить через (лучше бумажную) трубочку, затем не забудьте почистить зубы!! Вреден также порошок, который после взбивания в шейкере остался комочками - именно он может налипнуть на зубах и нанести вред еще больший

Рекомендуем не пить перед сном протеины, не почистив затем зубы!

Также разберем далее какой вред еще возможет от протеина. Про вред протеиновых добавок: что важно знать перед употреблением



Протеиновые порошки и добавки давно стали популярными среди спортсменов, бодибилдеров и людей, которые хотят быстрее достичь красивого тела. На прилавках спортивного питания можно найти сывороточный, соевый, казеиновый, гороховый и даже комплексные протеины. Производители обещают рост мышц, быстрое восстановление и улучшение спортивных результатов. Но за привлекательной рекламой скрываются и потенциальные риски, о которых многие не задумываются, - рассказывает порталу Платинова Буковина Нутрицилог Наталья Правдина .

1. Перегрузка почек и печени

Один из главных рисков при злоупотреблении протеином — нагрузка на выделительную систему. Избыток белка требует активной работы почек и печени для переработки продуктов его распада. Особенно опасно это для людей с уже существующими заболеваниями — нефритом, камнями в почках, хроническими проблемами печени. Постоянный переизбыток белка может ускорить развитие почечной недостаточности.

2. Нарушение обмена веществ

Человеческому организму необходим баланс: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Когда рацион чрезмерно смещён в сторону белка, могут страдать другие обменные процессы. Например, снижение количества углеводов вызывает упадок энергии, головные боли, раздражительность. Избыточный белок также способен влиять на гормональный фон и приводить к проблемам с эндокринной системой.

3. Проблемы с пищеварением

Протеиновые коктейли не всегда легко усваиваются. У многих людей наблюдаются вздутие живота, газообразование, диарея или запоры. Особенно часто такие реакции возникают при непереносимости лактозы, так как сывороточный протеин изготавливается из молочной сыворотки. Постоянные проблемы с ЖКТ могут привести к дисбактериозу и ухудшению усвоения питательных веществ.

4. Скрытые добавки и низкое качество продукта

Рынок спортивного питания огромен, и далеко не все производители добросовестны. В протеиновые порошки иногда добавляют дешёвые наполнители, сахара, ароматизаторы, искусственные красители и даже запрещённые стимуляторы для усиления эффекта. Некачественные добавки могут вызывать аллергию, интоксикацию, а в долгосрочной перспективе — серьёзные болезни.

5. Дефицит витаминов и минералов

Протеиновые порошки не заменяют полноценное питание. Если человек заменяет ими обычную еду, он рискует столкнуться с нехваткой клетчатки, железа, кальция, витаминов группы В и других жизненно важных веществ. Это может привести к анемии, ломкости костей, слабости и снижению иммунитета.

6. Риск набора лишнего веса

Парадоксально, но при неконтролируемом употреблении протеин может не худить, а наоборот — способствовать ожирению. Если организм получает больше калорий, чем тратит, лишний белок откладывается в виде жира. Многие забывают, что протеиновые коктейли — это тоже калории, и иногда немаленькие.

7. Возможные сердечно-сосудистые риски

Чрезмерное потребление протеина животного происхождения, особенно сывороточного и казеинового, связано с повышением уровня холестерина и риском образования атеросклеротических бляшек. У людей с предрасположенностью это может стать дополнительным фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний.

8. Психологическая зависимость

Не стоит недооценивать и психологический аспект. Многие начинающие спортсмены начинают верить, что без протеина невозможно построить мышцы, и постепенно становятся зависимыми от добавок. Это формирует неправильные пищевые привычки и приводит к искажённому восприятию здорового питания.

Нутрицилог Наталья Правдина для портала Платинова Буковина

Всі новини