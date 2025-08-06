



Яке свято 7 серпня?

Питання: Яке свято 7 серпня?

Відповідь: Ось які свята та пам'ятні дати припадають на цей день в Україні:

Яблучний Спас (Преображення Господнє) – православне свято, коли віруючі освячують у церкві яблука та інші плоди нового врожаю.

Зазвичай сприймається як народне свято та відзначається сімейними традиціями.

У народному календарі це також “Яблучний Спас”, другий із трьох “Спасів”: після Медового (1 серпня) та перед Горіховим (16 серпня)

Офіційно — це день молитовного та культурного значення, але з урахуванням військового стану в Україні саме офіційних вихідних не передбачено — більшість фото неробочі

