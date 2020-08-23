



Навіщо та як писати про себе в інтернеті? - 23.08.2023 15:03

Навіщо писати про себе ?

Для просування особистого бренду

Щоб серед сотень схожих фахівців клієнти вибирали вас.

Що таке індивідуальний бренд?

За класичним визначенням власний бренд - це те, як вас сприймають у публічному полі. Набір асоціацій, які ви викликаєте у оточуючих. Як люди вас зчитують, як трактують ваші дії, які емоції ви в них викликаєте.

Що це означає для просування через соціальні мережі?

Сторінка не повинна бути просто сухим довідником з корисною (і інформацією, що продає).

Потрібно, щоб за публікаціями відчувалася жива людина зі своїм характером, історією та цінностями.

Так виникає емоційний зв'язок — тобто до вас прив'язуються, звикають. Ви стаєте "своїм" фахівцем, до якого звернуться насамперед.

Примітка: показувати себе як живу людину на своїй сторінці - це не означає ставати блогером, ридати в сторіс і перебувати в соцмережах 24/7.



Я - ментор Вікторія, вчу та надіхаю багатьох людей по всьому світу.

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Потрібно вплітати елементи особистого в корисні та продають публікації, додавати пости про свої переживання, перемоги та поразки, розповідати про свої цінності, відкривати робоче закулісся.

Чому це важливо?

1. Конкурентів у будь-якого фахівця стає дедалі більше

Дуже важко придбати об'єктивну перевагу (методика, асортимент), яку не можуть повторити конкуренти.

Завдяки онлайн-навчання отримати спеціальність стало набагато простіше, а з соцмережами будь-яка людина теоретично отримує доступ до аудиторії по всьому світу.

Єдине, чого не можуть конкуренти, стати вами.

У них можуть бути такі ж послуги. Але якщо потенційний клієнт має емоційний зв'язок з вами (ви йому подобаєтесь як людина, йому імпонує ваш стиль спілкування, він до вас звик) — виберуть вас.

Звичайно, треба розуміти:

Будуть люди, яким виявиться те, що пишете про себе ви. Вони підуть до вас.

І будуть ті, у кого не виникне тяжіння до вас, вони підуть до інших.

Нічого страшного: кожний фахівець притягує до себе свою аудиторію. Не буває такого, що одна людина зі своїми особливостями подобається всім, а інша нікому. Кожен матиме своїх клієнтів.

Програють лише ті, хто залишається сухими довідниками.

2. У потенційних клієнтів все більше вибір і менше часу, щоб порівнювати якісь об'єктивні характеристики

Рішення приймаються лише на рівні емоцій.

"Я підписана на неї, люблю її читати, вона мені подобається, до неї і звернуся".

3. Людям просто подобається купувати у людей, а не у безособових вітрин

Так, часом живі люди у соцмережах стають простими вітринами. Корисний довідковий матеріал, перерахування своїх дипломів у стовпчик та «для запису пишіть у директ».

Люди, які так ведуть сторінку, позбавляють себе багатьох клієнтів.

Емоційний зв'язок – це важлива конкурентна перевага

Це та причина, через яку багато хто вибере вас, а не іншу людину.

Ви стаєте для передплатників "своїм" фахівцем, про якого згадають і до якого звернуться насамперед, порекомендують знайомим.

Пропоную почати побудову особистого бренду з написання поста-подання або поста-знайомства.

Запрошую на курс «Створення особистого бренду»

Мене звати Вікторія. Я психолог і предприниматель автор статей у СМИ, експерт ТБ шоу.

Я розбираюся в контенті для бізнесу та залучення клієнтів.

Власник живого, не «повітряного» бізнесу з 2007 року. Також маю онлайн-школу. Добре розумію, що писати, щоб продавати.

Ми багато разів бачили, що пишуть про себе інші люди. Деколи це зовсім нецікаво, навіть не хочеться дочитувати, і іноді трохи соромно за автора. Деякі пости викликають невиразне роздратування.

А якісь тексти відразу підкуповують: ми відчуваємо, що людина нам симпатична, і ми не проти дізнатися більше про те, що вона пропонує.

Ось як написати таку посаду? Особливо якщо тільки починаєш вести сторінку, і навичка ще не відпрацьована?

Якщо це нова область і немає особливих регалій, які можна було б протиставити конкурентам? А якщо не хочеться надто явно продавати себе, як на ринку?

Ще буває, що напишеш – і відчуваєш щось не так. Чи не лежить душа це публікувати.

Запитань та сумнівів багато, тема дуже чутлива – адже треба пред'явити світу не якийсь сторонній товар, і навіть не свою послугу, а саме себе.

Я покажу та розберу спеціальні прийоми, використовуючи які ви одразу розташуєте до себе читачів.

Ви дізнаєтеся:

Головний секрет, який перетворює нудний чи дратівливий текст про себе — на пост, який легко читається, запам'ятовується та продає

Три різні схеми для розповіді про себе, які підходять для різних випадків. (І нехай вас не лякає слово «схема». Ваша розповідь вийде не схожою на інші, як ви самі)

Які факти з життя варто включити в розповідь про себе.



Приклади вдалих та невдалих розповідей про себе, з розбором помилок

Чому «я новачок, але дуже люблю цю справу і дуже намагаюся» — поганий варіант самопрезентації, і що написати натомість, якщо досвіду насправді поки що немає

Як використовувати незначні епізоди з життя, щоб емоційно зблизитися з читачами та залучити клієнтів.

Ми з вами напишемо пост, який залучатиме клієнтів краще, ніж публікації ваших титулованих конкурентів.

Платинова Буковина, Чернівці

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