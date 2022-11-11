



Херсон звільнили ВСУ! - 11.11.2022 14:53

Наступ ЗСУ під Херсоном, потім визволення Херсона! Українські війська ЗСУ звільняють міста, повідомляється про стрілянину на переправі через Дніпро.

Українські військові зайшли до Херсона . ЗСУ звільнили Херсон та правий берег Дніпра у Херсонській області. Загалом ВСУ звільнили від 24 лютого вже 55% захоплених ворогом територій Після того, як армія РФ під тиском українських військ почала масово залишати правий берег Дніпра на Херсонщині, Київ заявив про звільнення вже кількох десятків населених пунктів. При цьому українські військові кажуть, що в самому Херсоні поки що залишається безліч російських військовослужбовців, які залишатимуть місто ще протягом тривалого часу. Тим часом у ніч на п'ятницю в прокремлівських та українських телеграм-каналах з'явилося багато непідтверджених повідомлень про стрілянину по російських військах, які намагаються перетнути Дніпро.

Які населені пункти вже звільнено

Найважливішим на даний момент містом регіону, яке повернулося під контроль України, — Снігурівка в Миколаївській області. Цей населений пункт розташований у Миколаївській області, поряд з адміністративним кордоном Херсонщини, та має стратегічне значення. Снігурівка була важливим опорним пунктом російської армії, оскільки розташована на транспортному перехресті та по суті відкриває шлях на Херсон.

"Снігурівка - це Україна", - було сказано в повідомленні в телеграм-каналі Збройних сил України. Воно супроводжується кадрами, на яких видно, що у місті підняли український прапор.

У серпні, після того, як місто та ще кілька населених пунктів у регіоні перейшли під контроль російських військових, цю територію адміністративно «приєднали» до Херсонської області, щоб потім оформити анексію Росією.

Український генштаб у своєму вечірньому зведенні переказав слова командувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про те, що за останню добу українська армія звільнила 12 населених пунктів на Херсонщині та Миколаївській області. Генштаб уточнив, що їх було звільнено на двох напрямках, по шість на кожному.

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Один із цих напрямів — Петропавлівка-Новорайськ (тут мають на увазі просування з півночі Херсонської області вздовж Дніпра), а другий — Первомайське-Херсон, тобто із заходу від Херсона.

Українські військові говорять про просування протягом дня на сім кілометрів углиб раніше окупованої території.

Судячи з опублікованих у четвер фотографій та відео, серед іншого надійшли повідомлення про заняття українцями сіл Качкарівка та Милове на березі Каховського водосховища. Від Милового прямий берегом — близько 30 км до важливого пункту, міста Берислава, а звідти — 8-10 км до Каховської ГЕС.

Ці повідомлення офіційно не підтверджені, але загалом вписуються в загальну картину, яка складається останні два дні: росіяни поступово залишають населені пункти по периметру «своєї» території на правому березі Дніпра, а українці їх займають.

Президент України Володимир Зеленський у щовечірньому відеозверненні оголосив, що на півдні країни українська армія звільнила вже 41 населений пункт.

«Сьогодні маємо добрі новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в рамках ідучої оборонної операції, — вже десятки. Звільнено 41 населений пункт», - сказав Зеленський. Президент не уточнив, за який час звільнено ці населені пункти.

Британський доброволець в українській армії Мейсер Гіффорд опублікував відео зі звільненого села, на якому місцеві жителі зі сльозами радості зустрічають українських військових, які увійшли до села, та їхніх товаришів по службі-іноземців.

Платинова Буковина

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