



Убийца полицейской в Черновцах имел в квартире арсенал оружия и боеприпасов - 14.10.2022 14:09

Убийца полицейского в Черновцах держал в съемной квартире арсенал оружия и боеприпасов (фото)

При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по факту умышленного убийства лейтенанта Управления патрульной полиции в Черновицкой области (ст. 348 УК Украины) проведен ряд санкционированных обысков по месту временного проживания, подозреваемого.

Напомним, в начале октября в Черновцах из огнестрельного оружия была убита патрульная полицейская и ранен ее напарник. Во время задержания нападавший применил в отношении правоохранителей огнестрельное сбоя, в связи с чем был обезврежен.

Напомним, Біля 27 школи в Чернівцях невідомий відкрив вогонь по правоохоронцях: загинула патрульна поліцейська.

По результатам проведенных санкционированных обысков в доме мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 3 автомата; пистолет и более 1700 патронов разного калибра; 5 магазинов к автомату; 13 ручных гранат; реактивную противотанковую гранату; средства слежения; холодное оружие и другие боеприпасы.

По факту незаконного обращения с оружием возбуждено уголовное производство (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Изъятое оружие и боеприпасы отправлены на экспертизу.

Следствие продолжается. Правоохранители собирают всю необходимую информацию для обеспечения фактического подтверждения всех обстоятельств преступления, в том числе и вероятной причастности гражданина к совершению развратных действий сексуального характера в отношении детей.

Досудебное расследование в указанном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Черновицкой области.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Платинова Буковина

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