



Для відновлення пошкоджених об’єктів у громади Київщини доставляють будівельні матеріали - 29.09.2022 14:20

Олексій Кулеба: для відновлення пошкоджених об’єктів у громади київщини доставляють будівельні матеріали.

Вісімнадцять громад Київської області отримають будівельні матеріали для ремонту пошкоджених об’єктів. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Серед матеріалів, що планують доставити: брезент – понад 430 тисяч м², фанера – майже 45 тисяч м², монтажна піна – 20 тисяч балонів, крім того, молотки, мотузки, цвяхи, обрешітки, планки, ножі, прозорі пластикові листи та інші будматеріали.

Постачання будівельними матеріалами здійснюється за сприяння Міжнародної організації з міграції.

«Завдяки спільним зусиллям та партнерській допомозі продовжуємо відновлення інфраструктури на Київщині», — подякував за підтримку партнерам Олексій Кулеба.

Як повідомлялося раніше, 5 вересня відбулася робоча зустріч заступників голови Київської ОВА Миколи Бойка та Віталія Власюка із представниками Міжнародної організації з міграції щодо допомоги у відновленні об’єктів, пошкоджених внаслідок російської військової агресії.

Довідково.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) — міжнародна організація в галузі міграції, що тісно співпрацює з урядовими, міжурядовими та неурядовими партнерами. МОМ заснована в 1951 році. На сьогодні до її складу входить 155 країн та 11 країн мають статус спостерігачів. МОМ має представництва в понад 100 країнах світу.

Діяльність організації спрямована на забезпечення врегульованого та гуманного управління міграцією, міжнародного партнерства у вирішенні міграційних питань, допомоги в пошуку практичних рішень міграційних проблем, а також на надання гуманітарної підтримки мігрантам, які її потребують, включно з біженцями та внутрішньо переміщеними особами.

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