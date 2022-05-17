



Зміни вступної кампанії до відомчих вишів поліції - 03.06.2022 13:06

Сьогодні, 3 червня, відбулася зустріч буковинських поліцейських і представника Національної академії внутрішніх справ України. Цей захід організували, щоб роз’яснити молоді специфіку навчання у закладах вищої освіти МВС України у зв’язку з воєнним станом.

Для підсилення підрозділів силового блоку Національної поліції України у період війни змінилися умови вступу до відомчих вишів, відповідно – збір і перелік необхідних документів. Про підготовку фахівців у НАВС України розповіла заступник директора інституту заочного та дистанційного навчання цього закладу Наталія Сербіна.

Акцентуючи увагу на основних змінах вступної кампанії, представниця відомчого вишу нагадала, що цьогоріч зовнішнє-незалежне оцінювання відмінено. Також відтепер військово-лікарську комісію можна пройти і на базі НАВС, а проходження тесту з фізичної підготовки скоротили до одного дня. При цьому відбір потенційних кандидатів на навчання у відомчих вишах не послабився, адже у період воєнного стану престижність професії поліцейського зросла, відповідно – конкуренція серед абітурієнтів.

Під час зустрічі керівник підрозділу організації відбору УКЗ ГУНП у Чернівецькій області Оксана Зелепуга наголосила на перевагах навчання дітей у відомчих вишах та перспективи працевлаштування у територіальних і структурних підрозділах буковинської поліції.

Підполковник поліції наголосила на необхідності абітурієнтам належно підготуватися до вступу, щоб у майбутньому підсилити підрозділи поліції Чернівеччини професійними фахівцями. Для отримання детальнішої інформації та реєстрації онлайн буковинцям можна звернутись за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 24 та номером телефону: 066-18-333-17.

Нагадаємо, у зв’язку із воєнним станом цьогоріч набір до відомчих вишів здійснюватиметься у таких містах України: Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Кременчук та Кам’янець-Подільський.

Додаткову інформацію про Національну академію внутрішніх справ України та умови вступу до закладу можна знайти за посиланням на сайті: https://vstup.naiau.kiev.ua.

Платинова Буковина Чернівці

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