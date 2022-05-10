



Как оформить загранпаспорт Украины в Европе беженцу 2022 - 17.05.2022 09:27

Консульство Украины в Гданьске продолжает принимать документы на оформление загранпаспортов. Расскажем про процедуру оформиления загран паспорта в Европе во время войны, какие нужны документы, как оформить загранпаспорт на ребенка в Европе 2022?

Стоимость оформления паспорта детям до 16 лет 166 злотых (в других странах Европы 120 евро + 40 евро доставка), стоимость паспорта для старше 16 лет 539 злотых. Кроме того, подчеркиваем необходимость согласия обоих родителей на оформление паспорта ребенку до 16 лет. С перечнем документов для оформления паспорта вы можете ознакомиться ниже. Оригиналы и копии документов требуются при представлении. Паспортные документы принимаются ТОЛЬКО при предварительной электронной записи (один вход — один человек) по адресу: https://cutt.ly/AHv2wE1

Каждый гражданин Украины имеет право на получение загранпаспорта.

Консульство Украины в Гданьске принимает заявки на оформление паспортов гражданина Украины для выезда за границу

Оформить загранпаспорт можно:

в Украине, в территориальном подразделении Государственной миграционной службы Украины (граждане, постоянно проживающие в Украине, а также постоянно проживающие за рубежом) — в случае потери или похищения паспорта обстоятельств, в связи с которыми он подлежит обмену во время пребывания в Украине);

за границей, в дипломатическом учреждении Украины (граждане, постоянно проживающие за границей [оформили документы для выезда/остались на постоянное проживание за границей], или временно находятся за границей).

Если Вам нужно Консульство готово бесплатно совершить в условиях военного положения следующие действия: продлить срок действия Вашего загранпаспорта или Вашего ребенка;

- внести данные о Вашем ребенке в возрасте до 16 лет в Ваш паспорт;

- выдать справку о подтверждении личности.

Как оформить загранпаспорт ребенку до 16 лет?

1. Заполнено заявление zayava-anketa-na-pasport-dlya-ditini-do-16-rokiv.pdf;

2. Свидетельство о рождении ребенка – оригинал и копия;

Если ребенок родился за пределами Украины - подается иностранное свидетельство о рождении (в Польше - Odpis ZUPEŁNY aktu urodzenia) вместе с официальным переводом на украинский язык и справкой о гражданстве;

3. Справка о регистрации лица гражданином Украины (при рождении ребенка за пределами Украины) - оригинал и копия.

Если справка не разглашалась то необходимо собрать пакет документов для ее получения https://gdansk.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/diyi-z-pitan-gromadyanstva;

Приобретение гражданства в Консульстве Украины в Гданьске проводиться исключительно в отношении детей, родившихся на территории Поморского, Западно-Поморского, Куявско-Поморского и Варминско-Мазурского воеводств;

4. Предварительный загранпаспорт ребенка (при наличии) и/или ID-карты (детям с 14 лет) - оригинал и копия первой страницы;

Просим обратить внимание, что для оформления нового загранпаспорта детям в возрасте от 14 лет ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно предоставить действительный загранпаспорт или ID-карту;

5. Зарубежные (при отсутствии - внутренние) паспорта обоих родителей - оригинал и копии страниц с отметками. Оригинал паспорта другого родителя не требуется при наличии оригинала нотариально заверенного заявления-согласия на оформление паспорта ребенку (подается только копия).

6. Паспорт гражданина Украины – ID-карты (детям с 14 лет) – оригинал и копия;

7. Документ, подтверждающий легальность пребывания на территории Республики Польша ребенка и родителей. На территории Польши один из таких документов – карта избитая /действительная виза / песель/ мельдунок/ положительная децизия - оригинал и копия;

8. Нотариально заверенное заявление-согласие на оформление паспортного документа от другого родителя (подается только в случае отсутствия при подаче документов на паспорт ребенка другого родителя; заявление-согласие заверенное иностранным нотариусом подается с официальным переводом на украинский язык);

При физическом присутствии другого родителя заявление-согласие его удостоверяется в Консульстве бесплатно в день подачи документов на оформление паспорта ребенку;

Заявление-согласие от другого родителя не требуется в случае:

- присутствии при представлении документов обоих родителей;

— если второй родитель является иностранцем или лицом без гражданства (для подтверждения подается копия паспортного документа);

— если представлено: выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

- свидетельство о смерти другого родителя;

- решение суда о лишении родительских прав другого родителя;

— решение суда о признании другого родителя без вести пропавшим;

— решение суда о признании другого родителя недееспособным.

9. Подтверждение оплаты консульского сбора;

Консульский сбор – 166 злотых (автоматизированная обработка данных 166 злотых + оформление паспорта бесплатно).

Консульский сбор оплачивается при приеме граждан в безналичной форме (банковской картой в учреждении или в ближайшем отделении банка или почты наличными). При оплате консульского сбора банковской картой в учреждении просим учесть, что банковская комиссия составляет 4 PLN.

10. Цветное фото 10*15 (белый фон, 60% лица) и 1 фото -3,5*4,5 см

ВНИМАНИЕ! Присутствие ребенка обязательно только с 12 лет.

ВНИМАНИЕ! Загранпаспорта производятся только в Украине, на ГП «Полиграфкомбинат «Украина» (г.Киев) и только после этого осуществляется их доставка за границу через Министерство иностранных дел.

Загранпаспорта не производятся на территории Европы.

Обращаем ваше внимание, что с введением военного положения в Украине такие возможности существенно ограничены.

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