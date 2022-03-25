



Оплата ЕСВ ФОП 1, 2, 3 группа по время войны апрель 2022 - 29.03.2022 17:08

Уплата ЕСВ ФОП 1,2,3 группа в военное время – апрель 2022.

Нужно ли платить ЄСВ ФОП 1, 2 и 3 группы во время войны апрель 2022?

Как известно, в срок до 19 апреля 2022 ФОП на едином налоге первой, второй и третьей группы обязаны оплатить ЕСВ за себя лично и за наемных работников за период январь-февраль-март 2022 года.

Какова сумма ЕСВ в 2022 году?

ФОП I группы:

Уплата с 1 января 2022 - 1430,0 грн., а с 1 октября 2022 - 1474,0 грн.

ФОП II группы:

Необходимо оплатить ЕСВ – с 1 января 2022 – 1430,0 грн., и с 1 октября 2022 – 1474,0 грн.

ФОП 3 группы:

Минимальный размер страхового взноса (ставка начисления единого взноса составляет 22%)

- с 1 января 2022 года - 1430,0 грн. (6500,0 грн. х 22%),

- с 1 октября 2022 года - 1474,0 грн. (6700,0 грн. х 22%).

В марте 2022 года, после начала российско-украинской войны Президент Украины провозгласил, что для всех ФОП отменяется или откладывается уплата налогов, если ФОП не в состоянии их оплатить, или ФОП освобождаются от уплаты ЄСВ.

Это правило вводится во время военного положения в Украине — эта норма входит в социальный пакет помощи бизнесу и защите населения. для всех предприятий, которые не могут их заплатить. Цель таких решений – предоставление сил нашему Государству Украины.

О чем говорится в документе и как правильно действовать всем ФОПам?

Итак:

ФОП I-II первой и второй групп полностью освобождаются от ЕСВ с 1 марта 2022 года (следовательно, за период январь-февраль ЕСВ уплатить необходимо!)

Предприятия и ФОП III третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ в случае неполучения доходов, в противном случае — не освобождаются от уплаты ЕСВ за себя и за наемных работников, однако при этом освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды Вооруженных Сил Украины. , терробороны и другие защитные формирования. (норма действует с 1 марта 2022 года (следовательно, за период январь-февраль ЕСВ уплатить необходимо!)

В течение военного положения и 3 месяца спустя штрафы и пеня за несвоевременную уплату ЕСВ не взимаются, а также не проводятся проверки.

Следует отметить, что документами также предусмотрен механизм освобождения от арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности и уплаты налога на землю на всех территориях Украины, где ведутся боевые действия.

Следует отметить, что вводится отсрочка уплаты налогов для всех тех предприятий, которые не способны уплатить налоги. Все эти меры приняты на время военного положения и еще через год после его завершения.

Платинова Буковина Чернівці

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