



Ресторани Чернівців на Новий рік 2022 - 02.12.2021 10:27

Новорічна ніч - це справжня подія, сповнена приємного очікування, сподівань на краще та всього нового, ще цекає нас у наступному році. Якщо ви хочете гарно відсвяткувати новий рік, проте не бажаєте брати на себе організацію свята, пропонуємо вам обрати один з ресторанів Чернівців (дивіться всі ресторани з фотогалереями та 3D турами) та Чернівецькій області, які запрошують на святкування Новорічної ночі.



В ресторані " Ресторан Венеція " гостей вітатиме шоумен, який представить в Чернівцях україномовне розважальне шоу. Окрім того, приємний сюрприз для гостей ресторану - на вас чекає щорічний розіграш , а також багато інших доречних цікавинок.

Зустріти разом Новий рік гостинно запрошує ресторан " Ресторан Колвік " . В програмі - виступ балету, шоу , а також святкові привітання і розваги від Снігуроньки. Вартість святкування уточнюйте з особи.



У Новий рік увійти можно разом із рестораном "Ресторан Брізоль". Розважатимуть вас музики та святкові гості - Дід Мороз та Снігурка. Спеціально до свята - десерт "Снігова баба", а також багато приємних несподіванок. В

Ресторан " Ресторан Білий дім " відкриває двері для проведення новорічної ночі. Почесна гостя свята - Снігуронька - готує безліч сюрпризів та розваг для відвідувачів ресторану. Ціна залежить від замовлення.

Ресторан "Шарм " пропонує відсвяткувати Новий рік та отримати від свята лише найкращі та найприємніші враження. А спогади вам забезпечить професійна фотосесія до свята.

На гостей ресторану " Ресторан Велюр" чекає розважальна програма за участю веселих Діда Мороза та Снігуроньки. Для вас гратиме жива музика, будуть конкурси та багато чого іншого. Бенкетне меню складатиметься з розкішних європейських страв, страв, приготованих на мангалі, а також відмінних рибних блюд.

На святкування новорічної ночі запрошує ресторан " Ресторан Шарм " . Ми гарантуємо - тут завжди смачно, затишно та дуже весело.

Для зустрічі Нового 2022 року відмінно пасує ресторан " Ресторан Піар (PR) у Чернівцях " . Для вас готується жива музика, а також безліч апетитних та незвичайних страв на святковому бенкеті. Для усіх - демократичні та доступні ціни.



Замовлення на Новий рік 2022 приймає ресторан " Ресторан День і ніч. (День и ночь) " . Ми гарантуємо найкраще проведення очікуваного свята.

Ресторан Меркурий запрошує зустріти новорічну ніч у веселій компанії. Ви можете не сумніватися в тому, що тут на вас чекає лиш найкраще.



Новий рік у ресторані " Ресторан Мілена " - це дуже цікаво та весело. Розважатиме публіку Дід Мороз, а музичний акомпанемент стровить музичний колектив. Не обійдеться, звичайно ж, і без конкурсів з призами.

Відсвяткувати Новий рік є можливість в ресторані " Ресторан 2000 в Чернівцях " . Для вас гратиме шикарна жива музика, розважатимуть гостей ведучі, а до столу подаватимуть святкові бенкетні страви.

Зустріти Новий 2022 рік є відмінна можливість в ресторані " Ресторан Золота рибка " . У нас грає приємна жва музика, ми готуємо лише найсмачніші страви та десерти.

Гостей у новорічну ніч запрошує Ресторан Гранд Аристократ. На вас чекає справжнє святкування у найкращих національних традиціях. Перш за все, гості будуть насолождуватися домашнім затишком, гостинністю та відмінним смаком. В розважальній програмі - святкове шоу та фейєрверки.

Новорічну ніч можна провести і в ресторані " Ресторан Аристократ " . До святкового столу буде подаватися розкішне італійське шампанське, вишукані сири, закуски та різноманітні салати. на вас чекають страви з морепродуктів та риби. А снігуронька та Дід Мороз готують для вас окремі сюрпризи.

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Поринути у святкову атмосферу можна з рестораном " Ресторан Ера. Для вас будуть підготовані вишукані страви на будь-який смак, і не обійдеться, звісно, без живої музики. з людини.



Ресторан "Колвік" - це відмінний варіант для святкування Нового року. Для гостей виступить яскрава Снігурка, буде безліч конкурсів з призами, а до столу подадут нові страви зі святкового меню. Обов'язково, гратиме жива музика.

Ресторан Клеопатра готує для гостей Новий рік в найкращих козацьких традиціях. Інтер'єр закладу створений у стилі Хотинської фортеці, тож на госте чекає низка козацьких розваг, приємна жива музика та страви до гетьманського столу. Не обійдеться без Діда Мороза та Снігурки, а також приємних подарунків.

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