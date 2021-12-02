Ресторани Чернівців на Новий рік 2022- 02.12.2021 10:27
Новорічна ніч - це справжня подія, сповнена приємного очікування, сподівань на краще та всього нового, ще цекає нас у наступному році. Якщо ви хочете гарно відсвяткувати новий рік, проте не бажаєте брати на себе організацію свята, пропонуємо вам обрати один з ресторанів Чернівців (дивіться всі ресторани з фотогалереями та 3D турами) та Чернівецькій області, які запрошують на святкування Новорічної ночі.
В ресторані "Ресторан Венеція " гостей вітатиме шоумен, який представить в Чернівцях україномовне розважальне шоу. Окрім того, приємний сюрприз для гостей ресторану - на вас чекає щорічний розіграш , а також багато інших доречних цікавинок.
Зустріти разом Новий рік гостинно запрошує ресторан "Ресторан Колвік". В програмі - виступ балету, шоу , а також святкові привітання і розваги від Снігуроньки. Вартість святкування уточнюйте з особи.
У Новий рік увійти можно разом із рестораном "Ресторан Брізоль". Розважатимуть вас музики та святкові гості - Дід Мороз та Снігурка. Спеціально до свята - десерт "Снігова баба", а також багато приємних несподіванок. В
Ресторан "Ресторан Білий дім" відкриває двері для проведення новорічної ночі. Почесна гостя свята - Снігуронька - готує безліч сюрпризів та розваг для відвідувачів ресторану. Ціна залежить від замовлення.
Ресторан "Шарм" пропонує відсвяткувати Новий рік та отримати від свята лише найкращі та найприємніші враження. А спогади вам забезпечить професійна фотосесія до свята.
На гостей ресторану "Ресторан Велюр" чекає розважальна програма за участю веселих Діда Мороза та Снігуроньки. Для вас гратиме жива музика, будуть конкурси та багато чого іншого. Бенкетне меню складатиметься з розкішних європейських страв, страв, приготованих на мангалі, а також відмінних рибних блюд.
На святкування новорічної ночі запрошує ресторан "Ресторан Шарм". Ми гарантуємо - тут завжди смачно, затишно та дуже весело.
Для зустрічі Нового 2022 року відмінно пасує ресторан "Ресторан Піар (PR) у Чернівцях". Для вас готується жива музика, а також безліч апетитних та незвичайних страв на святковому бенкеті. Для усіх - демократичні та доступні ціни.
Замовлення на Новий рік 2022 приймає ресторан "Ресторан День і ніч. (День и ночь)". Ми гарантуємо найкраще проведення очікуваного свята.
Ресторан Меркурий запрошує зустріти новорічну ніч у веселій компанії. Ви можете не сумніватися в тому, що тут на вас чекає лиш найкраще.
Новий рік у ресторані "Ресторан Мілена" - це дуже цікаво та весело. Розважатиме публіку Дід Мороз, а музичний акомпанемент стровить музичний колектив. Не обійдеться, звичайно ж, і без конкурсів з призами.
Відсвяткувати Новий рік є можливість в ресторані "Ресторан 2000 в Чернівцях". Для вас гратиме шикарна жива музика, розважатимуть гостей ведучі, а до столу подаватимуть святкові бенкетні страви.
Зустріти Новий 2022 рік є відмінна можливість в ресторані "Ресторан Золота рибка". У нас грає приємна жва музика, ми готуємо лише найсмачніші страви та десерти.
Гостей у новорічну ніч запрошує Ресторан Гранд Аристократ. На вас чекає справжнє святкування у найкращих національних традиціях. Перш за все, гості будуть насолождуватися домашнім затишком, гостинністю та відмінним смаком. В розважальній програмі - святкове шоу та фейєрверки.
Новорічну ніч можна провести і в ресторані "Ресторан Аристократ". До святкового столу буде подаватися розкішне італійське шампанське, вишукані сири, закуски та різноманітні салати. на вас чекають страви з морепродуктів та риби. А снігуронька та Дід Мороз готують для вас окремі сюрпризи.
Ресторани в новорічну ніч по області.
Поринути у святкову атмосферу можна з рестораном "Ресторан Ера. Для вас будуть підготовані вишукані страви на будь-який смак, і не обійдеться, звісно, без живої музики. з людини.
Ресторан "Колвік" - це відмінний варіант для святкування Нового року. Для гостей виступить яскрава Снігурка, буде безліч конкурсів з призами, а до столу подадут нові страви зі святкового меню. Обов'язково, гратиме жива музика.
Ресторан Клеопатра готує для гостей Новий рік в найкращих козацьких традиціях. Інтер'єр закладу створений у стилі Хотинської фортеці, тож на госте чекає низка козацьких розваг, приємна жива музика та страви до гетьманського столу. Не обійдеться без Діда Мороза та Снігурки, а також приємних подарунків.
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