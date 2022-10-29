



Сі Цзіньпін не потиснув руку Шольцю на зустрічі у Пекіні - 04.11.2022 08:39

Сі Цзіньпін зустрівся з канцлером ФРН Шольцем у Пекіні, але не потиснув йому руку

Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін зустрівся з канцлером ФРН Олафом Шольцем у Пекіні. Німецький лідер прибув до Китаю з одноденним візитом, повідомляє «Сіньхуа».

За інформацією ЗМІ, Сі Цзіньпін заявив, що Китай та Німеччина мають більше працювати разом у «часи змін і потрясінь» заради миру у всьому світі.

Зазначається, що зустріч двох лідерів відбулася в умовах жорстких обмежень щодо коронавірусу в Китаї. Так, китайський голова привітав Шольца без захисної маски, проте не потиснув колезі руку.

Крім цього, після прибуття до Китаю борт німецького канцлера був змушений одразу відлетіти до Південної Кореї для заміни екіпажу. «А якщо ні, то старому екіпажу довелося б залишатися на карантині в Китаї», — розповіло джерело в кабміні Німеччини.

Раніше глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Хойсген оцінив можливість того, що канцлер ФРН Олаф Шольц вплине на ставлення КНР до Росії. Хойсген назвав ілюзією зміну ставлення Пекіна до Москви і підкреслив, що вплинути на неї вдасться лише на саміті країн Великої двадцятки (G20). «Але надія прибрати Китай із російського поля — ілюзія», — наголосив він.

Платинова Буковина

Всі новини