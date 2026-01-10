



У Збройних силах України триває масштабна реорганізація

У Збройних силах України триває масштабна реорганізація, метою якої є підвищення ефективності бойових дій і створення додаткових резервів для активних операцій. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, перехід на систему армійських корпусів має забезпечити кращу керованість військами та підготувати підґрунтя для контрнаступальних дій.

За словами Сирського, процес реформування розпочали ще торік, причому в умовах безпосереднього ведення бойових дій. Основною ідеєю змін стало формування армійських корпусів як основних структур управління. Такий крок покликаний зменшити навантаження на командні органи та зробити управління військами більш чітким і швидким.

Головнокомандувач пояснив, що нова система передбачає скорочення кількості підрозділів, які безпосередньо підпорядковуються одному органу управління. Це дозволить командирам корпусів більш ефективно контролювати підлеглі частини та швидше реагувати на зміни на фронті. При цьому рівень оперативно-стратегічних угруповань залишається, а рівень оперативно-тактичних угруповань поступово ліквідовується.

Сирський повідомив, що перша черга управлінь корпусів разом із підрозділами забезпечення вже пройшла бойове злагодження. Вони отримали визначені смуги відповідальності та комплекти військ. Наступні етапи передбачають аналогічну підготовку інших корпусів, після чого всі формування займуть свої позиції та повноцінно виконуватимуть поставлені завдання.

За словами головкома, реорганізація спрямована на більш раціональне використання наявних сил і засобів. Йдеться, зокрема, про оптимальний розподіл артилерії між підрозділами, а також збільшення кількості частин безпілотних систем. Саме розвиток технологічного компонента, на його думку, відіграє ключову роль у сучасній війні.

Сирський наголосив, що нова структура має допомогти зберегти особовий склад. Завдяки більш чіткому розподілу сил і кращому управлінню можна зменшити втрати серед військових, які безпосередньо виконують бойові завдання. Водночас реформа дозволить створити додаткові боєздатні резерви, необхідні для проведення як оборонних, так і наступальних операцій.

Окремо він відзначив кадрові зміни, які відбулися внаслідок переходу на корпусну систему. Командирам корпусів надали право самостійно формувати свої штаби та обирати заступників. Це призвело до помітного оновлення керівного складу.

За словами Сирського, більшість командирів корпусів — це колишні командири бригад, які проявили себе на полі бою. Їхні заступники та начальники штабів також мають реальний бойовий досвід. У командуванні сподіваються, що така кадрова політика сприятиме більш ефективному застосуванню підрозділів, посиленню контролю за бригадами, зниженню втрат і збільшенню результатів у знищенні противника.

У Силах оборони зазначають, що українські війська продовжують стримувати ворога на всіх ключових напрямках і завдавати йому вогневих уражень як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії. За сприятливих умов підрозділи ЗСУ проводять наступальні дії, намагаючись відновити втрачені позиції. Для цього розвиваються окремі штурмові підрозділи, які масштабуються та посилюються.

На фронті ситуація залишається напруженою. За останню добу зафіксовано понад півтори сотні бойових зіткнень. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Північно-Слобожанському, Курському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Російські війська намагаються активізувати штурмові дії, зокрема з метою виходу на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Однак наразі ці спроби залишаються безуспішними.

За словами президента Володимира Зеленського, на території України перебуває близько 695 тисяч російських військових. Ще понад 50 тисяч розміщені на території РФ поблизу Харківської та Сумської областей. Українські сили продовжують утримувати позиції та готуються до подальших активних дій.

