Що таке «справа Енергоатома» — просто про головне

У 2025 році Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило масштабне розслідування проти державної компанії Енергоатом — основного оператора ядерної енергетики України. За версією слідства, чиновники та бізнесмени організували корупційну схему, через яку “здавали” підрядникам контракти, а натомість отримували від них “відкати” — хабарі. Сума може сягати 100 мільйонів доларів.

Як саме це працювало

“Відкати” з контрактів

НАБУ стверджує, що частина підрядників Енергоатома була змушена платити 10–15% “відкату” від вартості контракту. Якщо компанії відмовлялися — їм загрожувало блокування платежів або виключення з переліку акредитованих підрядників.

“Шлагбаум” — внутрішня назва схеми

Схему, за словами слідства, називали “Шлагбаум” — бо створювали “бар’єр”, через який підрядникам доводилося проходити, сплачуючи хабарі, щоб працювати з Енергоатомом.

Група “високого рівня”

За даними НАБУ, у схемі брали участь чиновники з енергетичного відомства, керівники Енергоатому та бізнесмени. Серед них — радник міністра енергетики та очільник служби безпеки Енергоатома.

Контролювали закупівлі

Через “своїх” людей у компанії злочинна група начебто фактично контролювала закупівельні процеси — і ті, кому не “давали відкати”, або втрачали контракти, або не отримували гроші за вже виконану роботу.

Аудіозаписи та операція “Мідас”. Розслідування тривало 15 місяців. За цей час детективи НАБУ записали понад 1000 годин розмов, вивчаючи, як саме учасники схеми обговорювали відсотки хабарів та контрактні деталі.

Хто під підозрою

Міністерка Грінчук, Тимур Міндіч — бізнесмен, який фігурує як один з організаторів схеми. За повідомленнями, він раніше був партнером президента Зеленського (їх пов’язує бізнес у сфері медіа), і перед обшуками залишив країну.

Колишній радник Міністра енергетики — наразі фігурує у розслідуванні як той, хто мав вплив на закупівлі.

Начальник служби безпеки Енергоатома — теж підозрюється у залученні до корупційної схеми.

Усього НАБУ вже затримало щонайменше 5 людей, ще кілька перебувають під слідством.

Наслідки для енергетики та країни

Енергоатом під ударом: Корупційна схема торкнулася стратегічної компанії, яка виробляє значну частину електроенергії України. Це серйозно підриває довіру до державного управління енергетикою.

Політичний резонанс: Через скандал у відставку були змушені подати міністр енергетики та інші посадовці.

Реформи та аудит: На спільному засіданні наглядової ради Енергоатома обіцяють провести незалежний аудит, перевірити всі закупівлі й посилити внутрішній контроль.на увага: Європейські партнери України вже вимагають гарантій прозорого використання коштів в енергетичному секторі, адже це впливає на довіру і подальшу фінансову підтримку.

Чому це важливо простим людям

Вплив на тарифи: Якщо державні підприємства “з’їдають” гроші на корупцію, це може відображатися на співвітчизниках — бюджети, які могли піти на модернізацію електромереж або підвищення безпеки, використовуються на хабарі.

Ризики для енергобезпеки: Енергоатом — це не просто бізнес, це критично важлива інфраструктура. Корупція тут — це ризики для надійності електропостачання, особливо під час війни.

Довіра до влади: Суперечливі посадовці, які працюють на держпідприємствах, підривають віру громадян у те, що реформи дійсно йдуть у потрібному напрямку.

Головне: Скандал навколо Енергоатома — це не просто чергова “корупційна історія”. За нею стоїть система, яка могла працювати роками, і мова йде про десятки мільйонів доларів, які замість розвитку енергетики “витікали” в кишені посадовців. Розслідування НАБУ — це шанс не тільки покарати конкретних людей, але й змінити підходи до управління держкомпаніями та зміцнити контроль у стратегічно важливій сфері.

Анна Горбань, Платинова Буковина

