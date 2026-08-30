



Трамп знову розкритикував Зеленського та захистив рішення щодо Росії - 19.10.2026 16:22

Трамп знову розкритикував Зеленського та захистив рішення щодо Росії: що президент США заявив про війну в Україні

Дональд Трамп в останні дні зробив низку гучних заяв про російсько-українську війну, відносини з Володимиром Зеленським та перспективи переговорів з Москвою. Американський президент звинуватив українського лідера в недостатньому прагненні мирної угоди, виступив на захист рішення послабити частину санкційних обмежень проти Росії і заявив, що не хоче відштовхувати Кремль від переговорного процесу. У Києві побоюються, що така політика може надати Москві додаткові ресурси для продовження бойових дій.

Трамп пояснив, чому не хоче посилювати тиск на Москву

19 жовтня президент США Дональд Трамп знову повернувся до санкцій проти Росії. Він пояснив свою позицію необхідністю зберегти можливість домовитися про припинення війни та не допустити виходу Москви з переговорного процесу.

За словами американського лідера, рішення надати Росії певні послаблення пов'язане з його прагненням досягти миру. Трамп дав зрозуміти, що не вважає за розумне робити кроки, які, за його оцінкою, можуть ускладнити контакти з російською стороною.

Така аргументація відображає підхід Білого дому: Вашингтон намагається утримати обидві сторони за столом переговорів, навіть якщо задля цього доводиться ухвалювати спірні рішення. Однак питання полягає в тому, наскільки подібна стратегія здатна наблизити до реального припинення бойових дій.

Для України санкції проти Росії — це один із інструментів обмеження фінансових та промислових можливостей держави, яка веде повномасштабну війну. Доходи від експорту енергоресурсів дозволяють Москві поповнювати бюджет, підтримувати виробництво озброєнь та фінансувати військові витрати.

Тому будь-яке послаблення обмежень викликає у Києві побоювання. Якщо російська економіка отримує додаткові можливості для заробітку, а інтенсивність атак на українські міста не знижується, постає питання: які конкретні переваги Україна натомість отримує?

Трамп, у свою чергу, наполягає, що дипломатичний процес потребує певної гнучкості. За його логікою, збереження контактів з Володимиром Путіним може виявитися важливішим за подальше посилення економічного тиску на російську сторону.

Чому Трамп знову звинувачує Зеленського

Останніми днями американський президент також посилив критику Володимира Зеленського. Трамп стверджує, що український лідер недостатньо зацікавлений у завершенні війни та ускладнює досягнення домовленостей.

Раніше глава Білого дому виступив із ще різкішою заявою, припустивши, що Україні потрібний новий президент, який зможе укласти угоду про припинення конфлікту.

Серед претензій Трампа – українські удари по російських нафтопереробних підприємствах. Американський лідер вважає, що атаки на енергетичну інфраструктуру Росії можуть впливати на світові постачання палива та провокувати зростання цін.

Трамп стверджує, що попереджав українську сторону проти ударів по нафтопереробних заводах, проте Київ продовжив такі операції. На його думку, подібні дії ускладнюють ситуацію на енергетичному ринку та заважають його власним економічним планам.

При цьому українська сторона розглядає удари по російським військовим та енергетичним об'єктам у контексті протидії російській агресії. Київ неодноразово вказував на необхідність позбавляти Москву ресурсів, що використовуються для фінансування війни.

Таким чином, позиції Вашингтона та Києва розходяться в оцінці допустимих інструментів тиску на Росію. Трамп прагне обмежити дії, які, на його думку, здатні ускладнити переговори чи вплинути на світові ціни. Україна наголошує на тому, що Росія продовжує завдавати ударів по її території, а тому не може розраховувати на одностороннє припинення дій у відповідь.

Окрему увагу привернули слова Трампа про те, що Україні варто змінити лідера, якщо чинний президент не спроможний домовитися про мир. У Києві у відповідь наголосили, що питання про президента України мають вирішувати українські громадяни, а не зовнішні політичні гравці.

Що Трамп говорить про Путіна

Американський президент продовжує стверджувати, що Володимир Путін зацікавлений у досягненні угоди. У середині жовтня Трамп заявляв, що російський лідер, за його оцінкою, хоче домовитись навіть більше, ніж Володимир Зеленський.

Він також говорив, що обидві сторони хочуть укласти угоду, але не можуть самостійно подолати протиріччя. Вашингтон, за словами Трампа, має намір добиватися того, щоб переговори завершились конкретним результатом.

Однак між заявами про готовність до миру та реальними діями залишається суттєва дистанція.

Москва продовжує наполягати на власних умовах завершення війни, тоді як Україна вимагає гарантій безпеки і не хоче погоджуватися на домовленості, які залишать країни у вразливій перед новим нападом.

Для Києва принципове значення має не лише підписання документа про припинення вогню, а й механізм виконання. Якщо угода не передбачає ефективних гарантій та наслідків за порушення, вона може виявитися лише тимчасовою паузою перед новим витком бойових дій.

Крім того, російські удари по українській енергетичній інфраструктурі та іншим об'єктам продовжують ускладнювати ситуацію. Україна заявляє, що будь-які домовленості мають враховувати реальні дії Росії, а не лише заяви її керівництва.

Тому питання полягає не так у тому, хто з лідерів, на думку Трампа, більше хоче укласти угоду, як у готовності кожної сторони прийняти умови, які справді зупинять війну.

Енергетичне перемир'я під питанням

Однією з ключових тем останніх днів стало оголошене Трампом енергетичне перемир'я між Україною та Росією.

Американський президент повідомив, що обидві сторони погодилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Однак невдовзі з'явилися нові повідомлення про взаємні атаки, що поставило під сумнів ефективність цієї домовленості.

Трамп заявив, що порушення відбуваються з обох сторін, але висловив упевненість, що переговори все ж таки можуть призвести до угоди.

Для України дотримання енергетичного перемир'я має особливе значення напередодні зими. Російські удари по енергетичних об'єктах створюють загрозу електропостачання, теплопостачання та водопостачання населених пунктів. Пошкодження інфраструктури змушує комунальні служби працювати в аварійному режимі, а мешканців готуватимуться до можливих перебоїв.

Київ наполягає, що припинення атак має бути взаємним та підтверджуватись конкретними діями. Українська сторона заявляла про готовність зупинити удари по російських нафтопереробних заводах за умови, що Росія припинить атаки на українську енергетичну систему.

Це принциповий момент: енергетичне перемир'я не повинно перетворюватися на одностороннє обмеження для України, доки російські удари продовжуються.

Якщо домовленості дотримуватимуться обома сторонами, вона зможе зменшити ризики для цивільного населення. Якщо ж порушення продовжаться, довіра до переговорного процесу знижуватиметься.

Чому домовленість про російський дизель викликала суперечки

Додаткова напруга у відносинах між Києвом та Вашингтоном викликала заяву Трампа про домовленість із Путіним щодо постачання російського дизельного палива на світові ринки.

Американський президент представив цю ініціативу як крок, здатний вплинути на ситуацію з паливом та стримати зростання цін. Проте рішення викликало критику в Україні, Європі та серед частини американських політиків.

Основна претензія полягає в тому, що додаткові доходи від експорту енергоресурсів можуть зміцнити фінансові можливості Росії в період війни, що триває.

Українське керівництво попереджає: гроші, одержані від продажу палива, можуть використовуватися для закупівлі компонентів озброєнь, модернізації безпілотників та фінансування військового виробництва.

Європейські партнери України також висловили стурбованість можливим послабленням тиску на Москву. З їхньої точки зору, економічні обмеження повинні зберігати силу доти, доки Росія не здійснить реальних кроків до завершення агресії.

Трамп захищає свою позицію тим, що прагне зберегти переговорні можливості та враховувати ситуацію на світовому енергетичному ринку. Але критики вважають, що економічні поступки Москві без чітких зустрічних зобов'язань можуть зменшити стимули Росії до припинення війни.

В результаті суперечка про дизельне паливо стала частиною ширшого протистояння навколо стратегії США: чи слід продовжувати економічний тиск на Кремль або намагатися досягти угоди через часткові поступки.

Чи продовжують США допомагати Україні

На тлі різких заяв Трампа у Києві зберігають особливу увагу до питання американської військової та розвідувальної підтримки.

13 жовтня американський президент заявив, що США продовжують обмінюватися розвідувальною інформацією з Україною та беруть участь у зусиллях із завершення війни. При цьому він наголосив, що між Зеленським та Путіним існує глибока ворожість, яка ускладнює переговори.

Для української сторони співпраця з Вашингтоном має стратегічне значення. Розвідувальна інформація допомагає оцінювати погрози, готуватися до ракетних атак та планувати оборонні дії.

Зеленський, у свою чергу, наголошував на необхідності продовження співпраці зі США та обговорював з американськими представниками подальші кроки щодо забезпечення безпеки України, включаючи питання протиповітряної оборони.

Український президент також попереджав, що відмова США від підтримки Києва чи перехід на бік Москви мала б вкрай серйозні наслідки для обороноздатності країни.

Тому нинішня ситуація виглядає суперечливо: Трамп публічно критикує Зеленського і прагне зберегти економічність.

ні контакти з Росією, але одночасно заявляє про продовження взаємодії з Україною.

Це означає, що відносини між Києвом та Вашингтоном не можна оцінювати виключно за окремими різкими висловлюваннями. Важливо враховувати реальні рішення про військову допомогу, обмін розвідувальною інформацією, дипломатичні контакти та економічні обмеження.

Чого чекати на Україну далі

Останні заяви Трампа показують, що американська адміністрація продовжує шукати формулу припинення війни, але її підхід спричиняє серйозні розбіжності з Києвом та європейськими партнерами.

У найближчій перспективі ключовими питаннями залишаться дотримання енергетичного перемир'я, умови подальших переговорів, доля обмежень санкцій та обсяг підтримки України з боку США.

Для Києва важливо, щоб дипломатичні ініціативи супроводжувалися реальними гарантіями безпеки. Припинення вогню має знижувати загрози для цивільних, а не створювати умови для перегрупування російських сил та підготовки нових атак.

Для Вашингтона пріоритетом залишається досягнення домовленості, яка дозволить заявити про прогрес у врегулюванні конфлікту. Однак політичний результат залежатиме не від гучних обіцянок, а від можливості забезпечити виконання угод.

Москва, у свою чергу, має показати, чи готова вона відмовитися від продовження бойових дій і прийняти умови, які виключать відновлення агресії.

Головне питання полягає в тому, чи призведуть заяви Трампа до реального припинення війни чи посилять тиск на Україну без сумісних зобов'язань з боку Росії.

Поки що остаточної відповіді немає. Переговори продовжуються, позиції сторін залишаються різними, а ситуація на фронті та навколо енергетичної інфраструктури, як і раніше, впливає на дипломатичні рішення.

Для України важливо, щоб мирна угода не стала формальністю. Воно має забезпечити безпеку громадян, зберегти незалежність держави та створити умови, за яких нова війна не розпочнеться через кілька місяців чи років.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

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