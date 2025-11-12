



Чому відставка Гринчук

Чому відставка Гринчук Що сталося



Відповідь: Україна опинилася в центрі великого корупційного скандалу: підозрюють схему хабара близько 100 мільйонів доларів, пов’язану з держкомпанією Енергоатом та закупівлями у енергетиці.



Президент Володимир Зеленський звернувся з вимогою до уряду, щоб міністри — серед яких Гринчук (Енергетики) і Герман Галущенко (Юстиції) — подали у відставку.

Причини

У розслідуванні зазначено, що учасники мережі “Midas” (назва операції) вимагали від 10% до 15% хабарів від підрядників Енергоатома.





Схема діяла під час воєнного стану, коли енергетичний сектор країни зазнає значного тиску через ракетні удари, блекаути та відновлення інфраструктури. Це підсилює негатив до корупції в критичній галузі.



Гринчук, як міністерка, потрапила під тиск через питання довіри: Зеленський наголосив, що “у цей непростий час” чиновники у важливих галузях не можуть бути під підозрою.



Наслідки

Відставка Гринчук — сигнал для громадськості та міжнародних партнерів, що Україна серйозно ставиться до антикорупційної політики, навіть під час війни.

Уряд має провести внутрішню перевірку енергетичного сектору, почати реформи та посилити контроль закупівель.

Для країни це важливий момент: зважаючи на війну і залежність від зовнішньої допомоги, питання прозорості й ефективного управління стають критично важливими.

