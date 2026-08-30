



Трамп вновь раскритиковал Зеленского и защитил решение по России - 19.10.2026 15:20

Трамп вновь раскритиковал Зеленского и защитил решение по России: что президент США заявил о войне в Украине

Дональд Трамп в последние дни сделал ряд громких заявлений о российско-украинской войне, отношениях с Владимиром Зеленским и перспективах переговоров с Москвой. Американский президент обвинил украинского лидера в недостаточном стремлении к мирному соглашению, выступил в защиту решения ослабить часть санкционных ограничений против России и заявил, что не хочет отталкивать Кремль от переговорного процесса. В Киеве опасаются, что подобная политика может дать Москве дополнительные ресурсы для продолжения боевых действий.

Трамп объяснил, почему не хочет усиливать давление на Москву

19 октября президент США Дональд Трамп вновь вернулся к теме санкций против России. Он объяснил свою позицию необходимостью сохранить возможность договориться о прекращении войны и не допустить выхода Москвы из переговорного процесса.

По словам американского лидера, решение предоставить России определённые послабления связано с его стремлением добиться мира. Трамп дал понять, что не считает разумным предпринимать шаги, которые, по его оценке, могут осложнить контакты с российской стороной.

Такая аргументация отражает подход Белого дома: Вашингтон пытается удержать обе стороны за столом переговоров, даже если ради этого приходится принимать спорные решения. Однако вопрос заключается в том, насколько подобная стратегия способна приблизить реальное прекращение боевых действий.

Для Украины санкции против России — это один из инструментов ограничения финансовых и промышленных возможностей государства, которое ведёт полномасштабную войну. Доходы от экспорта энергоресурсов позволяют Москве пополнять бюджет, поддерживать производство вооружений и финансировать военные расходы.

Поэтому любое ослабление ограничений вызывает в Киеве опасения. Если российская экономика получает дополнительные возможности для заработка, а интенсивность атак на украинские города не снижается, возникает вопрос: какие конкретные преимущества Украина получает взамен?

Трамп, в свою очередь, настаивает, что дипломатический процесс требует определённой гибкости. По его логике, сохранение контактов с Владимиром Путиным может оказаться важнее дальнейшего усиления экономического давления на российскую сторону.

Почему Трамп снова обвиняет Зеленского

В последние дни американский президент также усилил критику Владимира Зеленского. Трамп утверждает, что украинский лидер недостаточно заинтересован в завершении войны и затрудняет достижение договорённостей.

Ранее глава Белого дома выступил с ещё более резким заявлением, предположив, что Украине нужен новый президент, который сможет заключить соглашение о прекращении конфликта.

В числе претензий Трампа — украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Американский лидер считает, что атаки на энергетическую инфраструктуру России могут влиять на мировые поставки топлива и провоцировать рост цен.

Трамп утверждает, что предупреждал украинскую сторону против ударов по нефтеперерабатывающим заводам, однако Киев продолжил такие операции. По его мнению, подобные действия осложняют ситуацию на энергетическом рынке и мешают его собственным экономическим планам.

При этом украинская сторона рассматривает удары по российским военным и энергетическим объектам в контексте противодействия российской агрессии. Киев неоднократно указывал на необходимость лишать Москву ресурсов, которые используются для финансирования войны.

Таким образом, позиции Вашингтона и Киева расходятся в оценке допустимых инструментов давления на Россию. Трамп стремится ограничить действия, которые, по его мнению, способны осложнить переговоры или повлиять на мировые цены. Украина делает акцент на том, что Россия продолжает наносить удары по её территории, а потому не может рассчитывать на одностороннее прекращение ответных действий.

Отдельное внимание привлекли слова Трампа о том, что Украине стоит сменить лидера, если действующий президент не способен договориться о мире. В Киеве в ответ подчеркнули, что вопрос о президенте Украины должны решать украинские граждане, а не внешние политические игроки.

Что Трамп говорит о Путине

Американский президент продолжает утверждать, что Владимир Путин заинтересован в достижении соглашения. В середине октября Трамп заявлял, что российский лидер, по его оценке, хочет договориться даже больше, чем Владимир Зеленский.

Он также говорил, что обе стороны хотят заключить сделку, но не могут самостоятельно преодолеть противоречия. Вашингтон, по словам Трампа, намерен добиваться того, чтобы переговоры завершились конкретным результатом.

Однако между заявлениями о готовности к миру и реальными действиями остаётся существенная дистанция.

Москва продолжает настаивать на собственных условиях завершения войны, тогда как Украина требует гарантий безопасности и не хочет соглашаться на договорённости, которые оставят страну уязвимой перед новым нападением.

Для Киева принципиальное значение имеет не только подписание документа о прекращении огня, но и механизм его выполнения. Если соглашение не предусматривает эффективных гарантий и последствий за нарушения, оно может оказаться лишь временной паузой перед новым витком боевых действий.

Кроме того, российские удары по украинской энергетической инфраструктуре и другим объектам продолжают осложнять ситуацию. Украина заявляет, что любые договорённости должны учитывать реальные действия России, а не только заявления её руководства.

Поэтому вопрос заключается не столько в том, кто из лидеров, по мнению Трампа, больше хочет заключить сделку, сколько в готовности каждой стороны принять условия, которые действительно остановят войну.

Энергетическое перемирие оказалось под вопросом

Одной из ключевых тем последних дней стало объявленное Трампом энергетическое перемирие между Украиной и Россией.

Американский президент сообщил, что обе стороны согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако вскоре появились новые сообщения о взаимных атаках, что поставило под сомнение эффективность этой договорённости.

Трамп заявил, что нарушения происходят с обеих сторон, но выразил уверенность, что переговоры всё же могут привести к соглашению.

Для Украины соблюдение энергетического перемирия имеет особое значение накануне зимы. Российские удары по энергетическим объектам создают угрозу электроснабжению, теплоснабжению и водоснабжению населённых пунктов. Повреждение инфраструктуры вынуждает коммунальные службы работать в аварийном режиме, а жителей — готовиться к возможным перебоям.

Киев настаивает, что прекращение атак должно быть взаимным и подтверждаться конкретными действиями. Украинская сторона заявляла о готовности остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам при условии, что Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую систему.

Это принципиальный момент: энергетическое перемирие не должно превращаться в одностороннее ограничение для Украины, пока российские удары продолжаются.

Если договорённость будет соблюдаться обеими сторонами, она сможет уменьшить риски для гражданского населения. Если же нарушения продолжатся, доверие к переговорному процессу будет снижаться.

Почему договорённость о российском дизеле вызвала споры

Дополнительное напряжение в отношениях между Киевом и Вашингтоном вызвало заявление Трампа о договорённости с Путиным относительно поставок российского дизельного топлива на мировые рынки.

Американский президент представил эту инициативу как шаг, способный повлиять на ситуацию с топливом и сдержать рост цен. Однако решение вызвало критику в Украине, Европе и среди части американских политиков.

Основная претензия заключается в том, что дополнительные доходы от экспорта энергоресурсов могут укрепить финансовые возможности России в период продолжающейся войны.

Украинское руководство предупреждает: деньги, полученные от продажи топлива, могут использоваться для закупки компонентов вооружений, модернизации беспилотников и финансирования военного производства.

Европейские партнёры Украины также выразили обеспокоенность возможным ослаблением давления на Москву. С их точки зрения, экономические ограничения должны сохранять силу до тех пор, пока Россия не предпримет реальные шаги к завершению агрессии.

Трамп защищает свою позицию тем, что стремится сохранить переговорные возможности и учитывать ситуацию на мировом энергетическом рынке. Но критики считают, что экономические уступки Москве без чётких встречных обязательств могут уменьшить стимулы России к прекращению войны.

В результате спор о дизельном топливе стал частью более широкого противостояния вокруг стратегии США: следует ли продолжать экономическое давление на Кремль или пытаться добиться соглашения посредством частичных уступок.

Продолжают ли США помогать Украине

На фоне резких заявлений Трампа в Киеве сохраняют особое внимание к вопросу американской военной и разведывательной поддержки.

13 октября американский президент заявил, что США продолжают обмениваться разведывательной информацией с Украиной и участвуют в усилиях по завершению войны. При этом он подчеркнул, что между Зеленским и Путиным существует глубокая неприязнь, которая осложняет переговоры.

Для украинской стороны сотрудничество с Вашингтоном имеет стратегическое значение. Разведывательная информация помогает оценивать угрозы, готовиться к ракетным атакам и планировать оборонительные действия.

Зеленский, в свою очередь, подчёркивал необходимость продолжения сотрудничества с США и обсуждал с американскими представителями дальнейшие шаги по обеспечению безопасности Украины, включая вопросы противовоздушной обороны.

Украинский президент также предупреждал, что отказ США от поддержки Киева или переход на сторону Москвы имел бы крайне серьёзные последствия для обороноспособности страны.

Поэтому нынешняя ситуация выглядит противоречиво: Трамп публично критикует Зеленского и стремится сохранить экономические контакты с Россией, но одновременно заявляет о продолжении взаимодействия с Украиной.

Это означает, что отношения между Киевом и Вашингтоном нельзя оценивать исключительно по отдельным резким высказываниям. Важно учитывать реальные решения о военной помощи, обмене разведывательной информацией, дипломатических контактах и экономических ограничениях.

Чего ждать Украине дальше

Последние заявления Трампа показывают, что американская администрация продолжает искать формулу прекращения войны, но её подход вызывает серьёзные разногласия с Киевом и европейскими партнёрами.

В ближайшей перспективе ключевыми вопросами останутся соблюдение энергетического перемирия, условия дальнейших переговоров, судьба санкционных ограничений и объём поддержки Украины со стороны США.

Для Киева важно, чтобы дипломатические инициативы сопровождались реальными гарантиями безопасности. Прекращение огня должно снижать угрозы для гражданских, а не создавать условия для перегруппировки российских сил и подготовки новых атак.

Для Вашингтона приоритетом остаётся достижение договорённости, которая позволит заявить о прогрессе в урегулировании конфликта. Однако политический результат будет зависеть не от громких обещаний, а от способности обеспечить выполнение соглашений.

Москва, в свою очередь, должна будет показать, готова ли она отказаться от продолжения боевых действий и принять условия, которые исключат возобновление агрессии.

Главный вопрос состоит в том, приведут ли заявления Трампа к реальному прекращению войны или усилят давление на Украину без сопоставимых обязательств со стороны России.

Пока окончательного ответа нет. Переговоры продолжаются, позиции сторон остаются различными, а ситуация на фронте и вокруг энергетической инфраструктуры по-прежнему влияет на дипломатические решения.

Для Украины принципиально важно, чтобы мирное соглашение не стало формальностью. Оно должно обеспечить безопасность граждан, сохранить независимость государства и создать условия, при которых новая война не начнётся спустя несколько месяцев или лет.

Автор: Политический обозреватель портала Платиновая Буковина Андрей Коваль

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