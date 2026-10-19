Новини Чернівців 19 жовтня

- 19.10.2026 14:11
Новини Чернівців 19 жовтня

У понеділок, 19 жовтня 2026 року, у Чернівцях та Чернівецькій області повідомили про низку важливих подій. Серед головних тем дня — безпекова ситуація на Буковині, ремонтні роботи на міських вулицях, грошові заохочення для студентів і прогноз погоди на найближчу добу.

На Буковині знищили російський безпілотник

Під час повітряної тривоги 19 жовтня у повітряному просторі Чернівецької області зафіксували російський ударний безпілотник. Його знищили мобільні вогневі групи за межами населених пунктів Дністровського району.

За інформацією, оприлюдненою начальником Чернівецької обласної військової адміністрації Русланом Осипенком, унаслідок інциденту, за попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.

Повітряну тривогу в Дністровському районі оголосили о 9:46. Після повідомлень про рух безпілотника в напрямку Новодністровська та Сокирян тривогу скасували о 11:08.

Жителям області варто й надалі реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватися рекомендацій служб безпеки та не наближатися до підозрілих предметів або уламків безпілотників. 

У Чернівцях частково обмежать рух на кількох вулицях

Водіям і пасажирам громадського транспорту варто врахувати заплановані ремонтні роботи. У Чернівцях частково обмежать рух на кількох ділянках доріг у зв’язку з ремонтом опор контактної мережі.

Обмеження діятимуть до 15 грудня включно на таких ділянках:

Вулиця Героїв Майдану — від Чернівецького медичного фахового коледжу, будинок № 60, до торговельного центру «Майдан», будинок № 71.

Вулиця Героїв Майдану, 111-А — поблизу автозаправної станції «Укрнафта».

Проспект Незалежності, 111.

Вулиця Січових Стрільців — у районі автостанції № 2 на вулиці Фастівській, 33, а також біля АЗС UPG за адресою Січових Стрільців, 25-Б.

Окремі обмеження передбачені й на вулиці Богдана Хмельницького, поблизу будинку № 69. Там проводять роботи з газифікації торговельно-офісної будівлі, а часткове обмеження руху має тривати до 30 жовтня.

Міській владі та водіям доведеться враховувати ці зміни під час планування маршрутів. Автомобілістам рекомендують за можливості обирати альтернативні шляхи, особливо в години найбільшого транспортного навантаження. 

Тридцять студентів отримають по 2500 гривень

Ще одна новина стосується підтримки молоді. У Чернівцях визначили 30 студентів, які мають отримати грошові заохочення від міської ради.

Розмір виплати для кожного становитиме 2500 гривень. Загальна сума запланованих заохочень — 75 тисяч гривень.

Під час відбору враховували успіхи в навчанні, наукову й творчу діяльність, участь у спортивних і громадських проєктах, а також внесок у розвиток Чернівецької громади.

Відповідна комісія вже розглянула кандидатури. Наступним етапом має стати ухвалення офіційного рішення, після чого студентам виплатять кошти.

Такі заохочення покликані підтримати активну молодь і відзначити студентів, які демонструють високі результати не лише в навчанні, а й у громадському житті. 

Якою буде погода в Чернівцях 20 жовтня

За прогнозом обласного центру з гідрометеорології, у вівторок, 20 жовтня, на Буковині очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі прогнозують дощ, а вдень місцями можливі невеликі опади.

У Чернівцях уночі температура повітря становитиме приблизно +8…+10 °C, удень — +12…+14 °C.

Мешканцям міста варто зважати на можливі опади під час планування поїздок і прогулянок. Водіям слід бути уважними на мокрому дорожньому покритті. 

Що важливо знати жителям міста

Серед головних тем 19 жовтня — безпека повітряного простору області, ремонтна діяльність, що впливатиме на рух транспорту, підтримка студентів і осіння погода.

Чернівчанам рекомендують стежити за офіційними повідомленнями міської ради, обласної військової адміністрації та екстрених служб. Інформація щодо безпекової ситуації й організації руху може оновлюватися протягом дня.

Новини Чернівців 19 жовтня: на Буковині збили російський безпілотник, у місті обмежать рух, студенти отримають виплати

 

Анна Горбань

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