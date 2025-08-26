



Питання: IP-адреса: що це таке, як її знайти та змінити

Відповідь: Щодня, користуючись інтернетом, ми навіть не замислюємося, що кожен наш пристрій має власну унікальну «цифрову адресу». Вона називається IP-адреса, і без неї доступ до сайтів, онлайн-сервісів та навіть месенджерів був би неможливим. Проте не всі розуміють, що це за набір цифр, як він працює та чому іноді виникає потреба його змінювати.

Цікаво, що за результатами опитувань лише близько третини людей у світі точно знають, що таке IP-адреса та де її можна подивитися. Давайте розберемося детальніше.

Що таке IP-адреса?

IP (Internet Protocol) — це унікальна послідовність цифр, що ідентифікує пристрій у мережі. Найпростіше пояснити це порівнянням із номером телефону. Коли ви телефонуєте, система визначає, хто ви і з ким хочете зв’язатися. Аналогічно, коли комп’ютер або смартфон виходить в інтернет, він використовує IP-адресу для обміну даними з іншими пристроями.

Без цієї адреси доступ до сайтів чи онлайн-сервісів був би неможливим. Наприклад, заходячи на YouTube або Amazon, ви фактично «дзвоните» на їхню IP-адресу. Просто для зручності замість довгих числових комбінацій ми користуємося зрозумілими доменними іменами.

IP-адреса виконує дві основні функції:

допомагає визначити місце розташування пристрою;

дає змогу ідентифікувати мережевий інтерфейс.

У кожного пристрою в мережі адреса унікальна. Якщо ж два гаджети отримають однаковий IP, виникне конфлікт, і один із них буде від’єднано від мережі.

Види IP-адрес

Існує кілька класифікацій IP-адрес:

За версією протоколу

IPv4 — класичний варіант, складається з чотирьох чисел від 0 до 255, розділених крапками (наприклад, 192.168.1.1). Таких адрес понад 4 мільярди.

IPv6 — сучасніший стандарт, де використовується довша комбінація з цифр та літер (наприклад, 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Він створений через обмежену кількість IPv4.

За розташуванням у мережі

Зовнішні (глобальні) — призначаються інтернет-провайдером і видимі всьому інтернету.

Внутрішні (локальні) — діють тільки в межах домашньої чи офісної мережі.

За стабільністю

Статичні — закріплюються за пристроєм назавжди, не змінюються при кожному підключенні. Зручні для серверів, камер відеоспостереження, віддаленого доступу.

Динамічні — змінюються щоразу при новому підключенні до мережі. Найчастіше саме такі надають провайдери.

Як дізнатися свою IP-адресу?

Зробити це нескладно — варіанти залежать від операційної системи:

Windows: у «Налаштуваннях» знайти розділ «Мережа та Інтернет», вибрати Wi-Fi і переглянути IPv4.

macOS: відкрити «Системні налаштування» → «Мережа» → вибрати Wi-Fi → «Додатково» → «TCP/IP».

iOS: у «Налаштуваннях» вибрати Wi-Fi, натиснути «i» біля мережі й переглянути IPv4.

Android: у меню «Про телефон» → «Статус» можна знайти потрібні дані.

Крім того, є онлайн-сервіси на кшталт «Яка моя IP-адреса», які показують інформацію одразу після відкриття сторінки.

Чому може знадобитися зміна IP?

На перший погляд здається, що користувачеві не потрібно втручатися у процес, але є кілька важливих причин:

Конфіденційність та анонімність. При зміні IP складніше відстежувати вашу активність. Це важливо, якщо ви працюєте з приватною інформацією.

Обхід блокувань і цензури. У деяких країнах доступ до певних ресурсів обмежений. Нова IP-адреса допоможе обійти ці обмеження.

Доступ до міжнародних сервісів. Наприклад, деякі фільми чи додатки доступні лише для користувачів певної країни.

Захист у публічних Wi-Fi. Кав’ярні та аеропорти — улюблені місця хакерів. Зміна IP-адреси через VPN знижує ризики.

Усунення технічних проблем. Іноді неправильна IP-конфігурація спричиняє збої в інтернет-з’єднанні. Новий IP допоможе відновити роботу.

Як змінити IP-адресу?

Є кілька способів:

Ручна зміна у налаштуваннях комп’ютера чи смартфона (але це складно для новачків).

Перепідключення до мережі — зазвичай ви отримуєте нову динамічну адресу автоматично.

Використання проксі-сервера — допомагає приховати справжню адресу, але не завжди гарантує безпеку.

VPN (віртуальна приватна мережа) — найзручніший і найнадійніший варіант. VPN не лише змінює IP, а й шифрує весь трафік, роблячи підключення захищеним.

Приклад: зміна IP через ClearVPN

Програма ClearVPN дозволяє змінити свою адресу буквально у два кліки:

Завантажте додаток і зареєструйте обліковий запис.

Відкрийте його та натисніть головну кнопку.

Дочекайтеся підключення — і ваша IP-адреса змінена.

Якщо потрібно «перенестися» в іншу країну:

виберіть функцію «Зміна країни»;

у списку серверів позначте потрібну локацію;

підключіться й отримайте IP цієї держави.

Підсумок

IP-адреса — це «паспорт» вашого пристрою в інтернеті. Вона допомагає встановлювати зв’язок, передавати дані й визначати локацію користувача. Знання про те, як знайти та змінити IP, стає дедалі важливішим у світі, де онлайн-безпека та приватність мають ключове значення.

Використовуючи інструменти на кшталт VPN, ви не тільки отримуєте доступ до потрібних ресурсів, а й захищаєте себе від небажаного стеження.

Анна Горбань, Платинова Буковина

